Un clásico: los mejores memes de Julio Iglesias a días de que empiece el mes que lleva su nombre

Si bien todavía restan dos días para terminar el mes, los memes sobre la llegada de julio ya pisan fuerte en las redes sociales, principalmente en Twitter que es donde se puede encontrar una gran comunidad fanática de las bromas y el sarcasmo.

Desde los tiempos de pandemia, la utilización de la imagen del cantante español para anunciar la llegada de Julio es una broma que se presenta de manera recurrente. La simpleza del chiste hace que todos lo puedan comprender y permite una gran variedad de memes adaptados a las fotografías del cantante de “Me olvidé de vivir”.

Consultado anteriormente sobre esta forma de utilizar su imagen, el artista comentó que le “parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos”. Y agregó: “De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”.