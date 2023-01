Un ciclista de Bangladesh recorrió 1003 kilómetros en su país en honor a Messi

Por Iván Hojman / Télam

Un ciclista de Bangladesh recorrió 1003 kilómetros en su país en honor a la cantidad de partidos jugados que tiene Lionel Messi en su carrera, y se esperanza con viajar a la Argentina para conectar las ciudades de Río Gallegos, en Santa Cruz, y Rosario, Santa Fe, de donde es oriundo el astro del fútbol y reciente campeón mundial.

Tammat Bil Khoar, de 23 años y oriundo de la ciudad de Gopalgonj, inició su travesía para homenajear al mejor jugador del mundo el 24 de diciembre y pedaleó 1003 kilómetros en 9 días, desde la ciudad de Teknaf, en el sur de Bangladesh, hasta Tentulia, en la frontera norte del país.

“El mensaje que quise dar a la gente es que no se rindan en sus vidas, que lo den todo. Messi tuvo que jugar más de mil partidos para ganar la Copa del Mundo”, dijo Tammat a Télam y agregó: “Siempre creí en Messi y en el equipo, jugamos bien, se luchó y merecíamos ganar el Mundial”, como si se sintiera un argentino más.

La devoción de los bangladesíes por la Selección Nacional, que llevó a que se congreguen de a miles para ver los partidos del Mundial y festejen hasta altas horas de la madrugada los triunfos de la “Scaloneta”, jugó a favor de Tammat en su viaje por el país.

“En los 9 días que duró el viaje pasé la noche en diferentes ciudades y la gente, como me veía con la camiseta de Argentina me ayudaba, me daban alojamiento o comida”, relató.

No es la primera vez que Tammat hace un recorrido de esta envergadura, ya que en 2017 ya había viajado por los 64 distritos de Bangladesh en 25 días, pedaleando unos 4000 kilómetros.

En 2018 caminó los 1000 kilómetros que separan Teknaf de Tetulia, y en 2019 cruzó los 64 distritos del país en 15 días, donde marcó el récord nacional.

El amor de Bangladesh por la Selección Argentina y por su capitán derivó en que se profundicen los lazos bilaterales entre los países, ya que la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, le envió una carta al presidente argentino Alberto Fernández celebrando la obtención del tercer título mundial por parte de la selección de fútbol de la Argentina.

“Hasina expresó sus “más sentidas felicitaciones” a la Argentina por “la espectacular victoria” en el Mundial de Qatar, luego de haber triunfado ante Francia en la final del certamen disputada el domingo 18 de diciembre.

“Gracias Sheikh Hasina y al pueblo entero de Bangladesh. La unión y el cariño mutuo que vimos en las últimas semanas se ha vuelto inexplicable, hoy aquí también flamean ambas banderas. Profundicemos este vínculo”, le devolvió la gentileza Fernández desde su cuenta oficial de la red social Twitter.

Además, Argentina anunció que este año abrirá una embajada en Daca, la capital del país asiático, mientras que desde el país vecino a India formalizaron una invitación para que el conjunto nacional juegue un partido allí.

“Queremos traer a Messi a Bangladesh”, dijo el 15 de diciembre en diálogo con Télam Sadia Faizunnesa, embajadora de Bangladesh en Brasil y que ejerce como autoridad diplomática para Argentina, Bolivia, Paraguay y Chile.

“Vamos intentar hacerlo, queremos hacer un partido en Bangladesh. Messi es muy popular, amamos a los argentinos por el fútbol así que sería un honor tenerlo en nuestro país”, aseveró la diplomática.

“Es increíble el amor que tenemos, no puedo explicarlo con palabras. Sin dudas Bangladesh es el segundo país más fanático de la Selección después de Argentina”, aseguró Tammat, y reconoció que tras la obtención del título en Qatar “todo el mundo estaba feliz” en su país,

“Celebramos como si nuestro país hubiese ganado la copa. En cada ciudad que crucé vi banderas argentinas y fotos de Messi”, aseguró el ciclista, que confesó ser fan de la Pulga “desde siempre”.

“Soy fan desde que soy pequeño, miraba sus partidos en la televisión. Su estilo siempre me pareció hermoso y diferente, él se transformó en una inspiración en mi vida”, afirmó.

La fascinación por el jugador argentino no termina solamente con la concreción en este largo viaje que emprendió Tammat, sino que el joven se esperanza con conocer Argentina y recorrer el país con su bicicleta.

“Me gustaría conocer Argentina, que es el país de Messi. Quiero hacer en bicicleta los 2600 kilómetros que separan las ciudades de Río Gallegos y Rosario. Quiero conocer la cultura argentina a través de ese viaje y que los argentinos puedan conocer más de Bangladesh”, aseveró el joven, que le envió una carta a la federación de fútbol de Bangladesh para que se la haga llegar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contando el recorrido que hizo para homenajear al 10 de la Selección.

Los festejos por la obtención argentina de la Copa de Mundo tuvo múltiples formas celebratorias en Bangladesh. A tal puinto que un vecino de la ciudad de Netrakona, al norte del país, llegó a comprar una vaca para alimentar a todo su barrio, de este modo cumplió la promesa que había realizado si Argentina lograba el título en Qatar 2022.

“Mokshedul Morshed nos había dicho que iba a carnear una vaca y alimentar a todos los fans de Argentina del barrio si la Selección ganaba el Mundial”, dijo a Télam desde Bangladesh Turja Talukder, un estudiante de 20 años oriundo de Netrakona y fanático del conjunto argentino.

Como Argentina ganó, compró la vaca e hizo una gran comida para todos el pasado 22 de diciembre.

“Mokshedul es muy fanático de Argentina y toda su familia ama al país. Estaba tan contento con la obtención del título que invitó a todos a su casa para comer la carne asada. Cumplió su promesa, es un hombre de palabra”, resaltó Turja, quien se fotografió junto al animal, al que le habían puesto un collar de flores y una bandera de Argentina encima.

A diferencia de India, donde la religión mayoritaria es la hindú y las vacas son símbolos sagrados, en Bangladesh la religión oficial y mayoritaria es el Islam, que permite comer a este tipo de animales.