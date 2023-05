Tristeza infinita: a los 83 años murió Tina Turner, un ícono que supo de ocasos y éxitos

Una noticia conmueve por estas horas al mundo del espectáculo a nivel mundial. Tina Turner, estrella de la música por décadas, falleció a los 83 años luego de atravesar una larga enfermedad que la mantuvo por un largo tiempo alejada de los escenarios y el ambiente artístico.

La cantante se encontraba en su casa cerca de Zúrich en Suiza, y la noticia fue confirmada por el periódico The Mirror, a partir de publicaciones en redes de su entorno más cercano. “Un comunicado que anuncia su muerte dice: «Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir»”, publicaron en las páginas del popular medio británico.

Durante sus últimos años de vida, la artista sufrió problemas de salud. En 2016 fue diagnosticada con cáncer intestinal y recibió trasplante de riñón en 2017, pero la enfermedad de base se había complicado gravemente en estos últimos meses.

Con una carrera que había comenzado en los años 60 cuando se unió a Ike Turner, quien luego sería su marido formando el dúo musical Ike & Tina Turner, su recorrido tuvo grandes momentos y un gran relanzamiento de su carrera en los años 80. Junto con Ike, lanzaron éxitos como “River Deep-Mountain High”, “Proud Mary” y “Nutbush City Limits”. Sin embargo, el matrimonio de Tina con Ike estuvo plagado de abuso físico y emocional, y finalmente se divorciaron en 1978, donde la relación tocó fondo y la carrera de la artista, también.

Después de su separación de Ike Turner, Tina inició su carrera en solitario y logró un éxito rotundo. Su álbum de 1984, Private Dancer, fue un hito arrollador en su carrera y le valió múltiples premios, incluido el Grammy al álbum del año, además del hallazgo de su arte para toda una generación que no la conocía.

El álbum incluía éxitos como “What’s Love Got to Do with It” y “Private Dancer”, que le dio el nombre a la placa que se vendió por millones en todo el planeta. La talentosa Tina, que no paraba de llenar estadios con sus descomunales presentaciones, continuó lanzando álbumes exitosos en las décadas siguientes, consolidándose como una de las artistas más queridas y respetadas en la industria de la música y también del cine, dado que por aquellos años, en 1985, fue una de las protagonistas de la ultra taquillera Mad Max: Más allá de la cúpula del trueno, película de la que también compuso la música, y retomando un paso previo en el mundo del cine que la había tenido como protagonista en 1975 en la versión en pantalla grande del musical Tommy.

En 2013, Tina Turner anunció su retiro de los escenarios y la música. Sin embargo, su legado perdura y sus canciones siguen siendo reconocidas en todo el mundo. A lo largo de su carrera, en tiempos donde los discos físicos sumaban millones, llegó a vender 200 millones de copias y a recibir premios y reconocimientos a la altura de su descollante carrera, incluido su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll.