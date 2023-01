Tras el fallo histórico, el Sipreba se reunió con la ministra de Trabajo

Tras la histórica resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Agustín Lecchi, celebró la noticia tan esperada por el gremio.

Como sea, ya con la Personería Gremial, una delegación del Sipreba se reunió con la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos.

En efecto, la cartera laboral otorgó finalmente, a través de la resolución 21/2023 y publicada en el Boletín Oficial, la personería gremial al (Sipreba) para “agrupar a los trabajadores en relación de dependencia con empleadores de la actividad de prensa que presten tareas comprendidas en el estatuto del periodista profesional”, y excluyó de ese ámbito a la Unión de Trabajadores de Prensa de la ciudad de Buenos Aires (UTPBA).

En el encuentro se debatió sobre la compulsa y los pasos a seguir. En ese sentido, Olmos aseguro que “Reforcemos la defensa que los gremios hacen de sus trabajadores”.

En apenas 24 horas después de haberse publicado en el Boletín Oficial la Resolución 21/2023 con la que el Ministerio de Trabajo de la Nación reconoció al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), como organización más representativa del sector y le dio la personería gremial, las autoridades del gremio y la ministra tuvieron su cara a cara.

Del encuentro participaron, además de Olmos, el secretario de Trabajo, Marcelo Bellotti y Fernando “Tato” Dondero (Pagina/12), Agustín Lecchi (TV Pública), Carla Gaudensi, (Télam y Secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), Ana Paoletti (Pagina/12) y Francisco “Paco” Rabini (Clarín) por la parte gremial.

“La situación que estamos atravesando hace que reforcemos la defensa que los gremios hacen de sus trabajadores. Sabemos que el proyecto que tenemos enfrente va en sentido totalmente opuesto”, remarcó Olmos.

Lecchi, celebró la resolución y consideró que la medida representa un “logro histórico para todo el gremio de prensa”.

En ese sentido, resaltó el carácter colectivo que tiene este logro: “No hubiese sido posible sin la militancia de todos nuestros compañeros y compañeras durante todos estos años. Gracias también a nuestro cuerpo de asesores legales, a Guillermo Gianibelli que fue el abogado que llevó adelante todo este proceso administrativo”, señaló en declaraciones al portal InfoGremiales.

El dirigente sindical fue uno de los fundadores del sindicato que se conformó luego de un plebiscito en noviembre de 2014; el 7 de junio de 2015 se fundó y, a fin de ese año, consiguió la inscripción gremial simple.

En efecto, el Sipreba nació “después de un plebiscito en donde masivamente decidimos fundar un nuevo sindicato frente el abandono que sufrimos por parte de la Utpba, que era nuestro sindicato histórico y del que muchos éramos delegados”, detalló Lecchi.

En estos casi ocho años, el Sipreba avanzó en representación de la enorme masa de trabajadores y trabajadoras de prensa que hay en la ciudad de Buenos Aires, donde se radican los medios masivos de comunicación de alcance nacional e internacional. Así se constituyó en punta de lanza de todos los reclamos del sector, que no son pocos.

Sin ir más lejos, las y los trabajadores de prensa del medio deportivo Olé, como represalia a las medidas durante el mundial, sufrieron descuentos por más de $1.300.000.

En solo dos semanas el Sipreba logró recolectar todo lo descontado entre personas y espacios que se solidarizaron y colaboraron con la causa a través de un fondo de lucha.

“Seguiremos reclamando los salarios caídos pero no queremos dejar de agradecer a quienes nos ayudaron a revertir esto”, remarcó Lecchi.

Entre los agradecimientos por los aportes que la Comisión Interna del Grupo Clarín publicó en sus redes resaltan Pablo Moyano, el Frente Sindical y Camioneros.

Lecchi, que forma parte del Frente Sindical, extendió su agradecimiento colectivo por el apoyo a “todo el movimiento obrero, de la CGT de la que somos parte a través de nuestra federación, de la Fatpren, de la CTA de los Trabajadores, de la CTA Autónoma y de todos los gremios de la comunicación que nos acompañaron en estos años y que fueron muy importantes para que lleguemos a este momento”.

En ese contexto, la Comisión Interna de Clarín resumió un poco el camino a seguir: “Queremos que ningún trabajador esté por debajo de la línea de la pobreza. Y la mejor noticia: no estamos solos en esta pelea”.

Es preciso recordar que el Sipreba ganó la compulsa de afiliados, (lo que implica el trámite formal de constatación de afiliación para determinar qué organización es más representativa) a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).

El Sipreba se había inscripto para “agrupar a los trabajadores en relación de dependencia con empleadores de la actividad de prensa que presten tareas comprendidas en el estatuto del periodista profesional y en el estatuto de empleados administrativos de empresas periodísticas, con zona de actuación en todo el territorio que comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Desde entonces comenzó el proceso de afiliación y presencia en las redacciones. A pesar de tener mayor densidad sindical hasta tanto no terminara la compulsa no podía ejercer el derecho de participar de la negociación colectiva. Algo a lo que ahora queda habilitado al desplazar a la UTPBA.

Según pudo saber InfoGreimales, el tramité avanzó a paso firme en los últimos meses pero había dudas respecto de su aprobación final por el poder de influencia que pudieran tener las patronales y grandes grupos de medios, para obturarlo.

El secretario General del Sipreba es Agustín Lecchi, un dirigente que participa del Frente Sindical y que ahora será una de las piezas decisivas en la determinación de las paritarias del sector.

El éxito de Sipreba y sus afiliados

Lecchi, consideró que la medida representa un “logro histórico para todo el gremio de prensa y no hubiese sido posible sin la militancia de todos nuestros compañeros y compañeras durante todos estos años”.

Y agregó: “Desde ese momento militamos en todas las redacciones y las empresas de medios como si fuésemos el sindicato con toda la representatividad legal, porque así lo pensábamos, y así fuimos construyendo sindicato, las comisiones internas y las asambleas en cada empresa”.

Además, aclaró que este avance tampoco hubiera sido posible “sin el acompañamiento de todo el movimiento obrero, de la CGT, de las CTA, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y todos los sindicatos de prensa del país”.

En los considerandos, la resolución consignó que el “31 de octubre de 2022 se celebró en la sede de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS) una audiencia a fin de que el Sipreba, la Utpba, el Sindicato de Trabajadores de Prensa (Sitrapren), UPCN y ATE efectúen el cotejo de representatividad y control mutuo que les asiste”.

En esa audiencia, “la documentación aportada por la Utpba no resultó apta para acreditar la afiliación cotizante de la entidad, pues los recibos acompañados no cumplen con los requisitos de forma y los legajos no permiten establecer si el afiliado revistió el carácter de afiliado cotizante, como exige la Ley de asociaciones Sindicales Nº 23.551, durante el período objeto de compulsa”.

Además, en esa oportunidad “quedó acreditado que la Utpba no posee Libros de Registro de Afiliados ni Registro de Aportes de Afiliados rubricados, conforme lo exige expresamente el artículo 24 y la Resolución DNAS Nº 55/93, extremos estos que se encuentran plenamente corroborados con los informes elaborados por el Departamento de Administración Sindical de la DNAS”.

El texto estableció que “en función de lo antedicho, sólo el Sipreba acreditó afiliación cotizante respecto a los trabajadores en relación de dependencia con empleadores de la actividad de prensa que presten tareas comprendidas en el estatuto del periodista profesional y en el estatuto de empleados administrativos de empresas periodísticas”.

En la resolución también se aclaró que, si bien la Utpba fue excluida, “conforme lo previsto por la Resolución N° 255 de fecha 22 de octubre de 2003 del Ministerio de Trabajo, no se produce desplazamiento alguno respecto del reconocimiento de la Personería Gremial de las entidades preexistentes en el ámbito del Sector Público Sitrapren, UPCN y ATE”.