Sofía Jujuy Jiménez y la menstruación: ¿percance real o potencial campaña publicitaria?

La modelo y conductora Sofía Jujuy Jiménez estuvo como invitada en el programa de este martes por la mañana de Georgina Barbarrosa, A la Barbarossa, que se emite por Telefé. Y aunque parezca un debate de otro tiempo, un percance con su menstruación que derivó en una mancha de sangre en su pantalón blanco se volvió viral y, como tantas otras cuestiones de esta época vinculadas a los cuerpos y a la intimidad, disparó cientos de comentarios en las redes, algunos muy maliciosos y otros con un supuesto tono humorístico.

Lo cierto es que Jujuy vivió un momento incómodo al aire, o al menos eso es lo que se vio, y por un rato debió abandonar el piso. Ambas bailaban al ritmo del tema “Con calma”, y la modelo, totalmente vestida de blanco, tuvo un “accidente femenino”, como refieren algunos por estas horas, que hizo que Georgina, con gran despliegue y su habitual histrionismo, detenga la secuencia y, una vez consiente de lo que estaba pasando, la joven y popular modelo pudiese ir a cambiarse.

“Nos pasa a todas las mujeres”, le dijo la conductora a la panelista invitada tratando de bajar la tensión e incomodidad del momento al tiempo que, con su habitual sentido del humor, sumó que a ella ya no le pasaba debido a la menopausia.

Las reacciones de lo que le ocurrió a Jiménez no tardaron en llegar y Twitter se llenó de mensajes para la modelo en los que, entre algunos otros, la mayoría le restaba importancia a lo sucedido, como debió ser frente a algo natural, y pidieron normalizar el periodo menstrual de las mujeres. “Normalicemos la menstruación, entiendo que a la piba le dé vergüenza pero tampoco pasó nada grave ni nadie la mandó al frente, Georgina intentó que no vuelva a girar y ella no entendía el motivo y le tuvo que decir…”, se pudo leer entre otros que criticaron a la conductora del ciclo y a los cámaras que en ningún momento dejaron de enfocarla sino todo lo contrario.

Después del incidente de vestuario acontecido en vivo, la modelo volvió a la mesa y ahí recibió el apoyo de sus compañeros, sobre todo de Nancy Pazos, integrante del staff del programa, quien pidió que se normalice la menstruación. “Las mujeres menstruamos, por eso tenemos hijos”, expresó la periodista fiel a su estilo.

“Tenés razón. Orgullosa de ser mujeres. Gracias, igual. Y disculpen si los molesté”, insistió Jujuy sin pensar todo lo que vendría después en tono de gran debate nacional.

De todos modos, según información que este mediodía publicó el sitió PrimiciasYa, se trataría de una acción publicitaria para una reconocida marca de protección femenina. “Es una movida de prensa de una marca de toallas femeninas, en varios programas ofrecieron hacer esta acción. Después, en unos días, aclararán que se trata de una campaña publicitaria”, destacó ese portal.

Todos hablando de la mancha de menstruación de Jujuy en el programa de Georgina ¿y era una publicidad de Kotex?

