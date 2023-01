Tombolini aseguró que “no hay solución mágica” para la inflación y descartó medidas de “shock”

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, aseguró hoy que “no hay una solución mágica” para la inflación y descartó medidas de “shocks” haciendo tácita alusión a la posibilidad de una devaluación en busca de un equilibrio macroeconómico.

En otro orden, defendió el funcionamiento del sistema SIRA por el cual se administran las importaciones en función de que “la capacidad instalada crece y no cae”.

“Los precios siguen aumentando y eso es cierto. No estamos conformes con el 5,1% del mes de diciembre, no se puede tapar el sol con la mano. Tuvimos una inflación del 94% y es algo que nos preocupa y ocupa. La solución no es mágica”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales.

El secretario sostuvo que “los resultados se pueden ver conforme pasa el tiempo y solo si se cumple la condición macroeconómico de tener orden fiscal, de acumular reservas”.

Aunque sin hacer referencia directa, Tombolini rechazó una devaluación o medidas de similar tenor para encauzar las variables macroeconómicas.

“La Argentina no puede debatirse en soluciones que vayan a suponer shocks que dejen a fuera a la gran mayoría de la sociedad. Las soluciones que no suponen shock, sino realismo se traducen en la hoja de ruta del ministro (Sergio) Massa”, afirmó.

Tombolini defendió el enfoque de la política de precios en momentos en que surgieron diferentes informes que dan cuenta que la inflación de enero estará por encima del 5%, alejando el objetivo oficial de reducirla a menos del 4% para abril.

Sobre el programa “Precios Cuidados” comentó: “El cumplimiento es mixto. El de stock es del orden del 70%, precios fijos del 98% y el sendero de precios de un 88%. El desafío más importante es que el producto esté en la góndola”.

Acerca de la continuidad del programa comentó que “se está trabajando para tratar de homogeneizar todo el acuerdo de precios”. “Estamos convencidos de que no hay ningún programa económico que pueda funcionar en función de decirle a la sociedad que tiene que estar peor para estar mejor”, subrayó.

Además, Tombolini volvió a defender la participación del sindicato de “Camioneros” en el control de precios.

“Me llaman representantes de cámaras, me llama la UIA para contarme la problemática de un sector, cómo no voy a tomar lo que me cuenta un trabajador lo que ve en las góndolas o en logística. Necesitamos a todos, hasta a la oposición, para que colabore en el programa de precios”, expresó el funcionario.

En ese sentido, dijo que “no hay denuncias de empresas de estas supuestas presiones.”

Sobre el controvertido tema de las importaciones, Tombolini rechazó los cuestionamientos al mecanismo que administra desde la Secretaría.

“La capacidad instalada, crece y no cae, y si crece y no cae, en términos sistemáticos, pareciera no haber un problema de importaciones”, recalcó.

Acerca de la suba del dólar señaló: “Enero tiene un componente estacional en todo sentido. El desafío más relevante es la acumulación de reservas y para tener reservas tenés que tener una administración de comercio inteligente e importar lo que necesitamos los argentinos”.