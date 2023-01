The Match: Leones-Pumas, función confirmada en Madrid para la previa mundialista

The Match: Leones vs. Pumas, el 26 de agosto en Madrid.

The Match: Leones vs. Pumas, el 26 de agosto en Madrid.

El recorrido que harán Los Pumas en la previa a la actuación en la décima Copa del Mundo, ha sumado un nuevo episodio. Como parte de los festejos oficiales por su Centenario (se creó en 1923), la Federación Española de Rugby invitó a Los Pumas a disputar un test-match con el seleccionado español, encuentro que se confirmó para el sábado 26 de agosto, en el Estadio Cívitas Metropolitano de la ciudad de Madrid. Esta actuación será la quinta y última del seleccionado argentino antes del debut mundialista, programado para el 9 de septiembre frente a Inglaterra, en Marsella.

Este acto internacional, bautizado por los anfitriones como “The Match”, será el quinto de la historia entre Los Pumas y Los Leones, y sobre esta invitación que recibió el seleccionado de nuestro país, Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), manifestó lo siguiente: “El primer contacto que tuvieron Los Pumas con el rugby español fue hace 40 años, y es un verdadero placer poder jugar nuevamente un test-match con el seleccionado de España, y además participar de la celebración del Centenario de la Federación Española. Desde aquel partido en Madrid de 1982, en el que se advirtió un juego parejo entre ambos equipos, se inició una excelente relación entre ambas naciones, e incluso muchos jugadores argentinos han ido a España para seguir jugando al rugby. Este año volveremos a medirnos con Los Leones en un amistoso que tiene un valor trascendente, porque nos ayudará a mejorar nuestro desempeño en las horas previas a competir en la Copa del Mundo de Francia”.

La última vez que el seleccionado argentino se midió con el conjunto ibérico fue hace poco más de tres décadas, y todos los antecedentes de Los Pumas con el seleccionado español son los siguientes:

24/10/1992 España 34 vs Los Pumas 43, en Madrid

26/09/1992 Los Pumas 38 vs España 10, en Buenos Aires (Vélez)

17/08/1987 Los Pumas 40 vs España 12, en Mar del Plata

23/11/1982 España 19 vs Los Pumas 28, en Madrid

Con la confirmación del amistoso con el seleccionado español, el calendario 2023 de Los Pumas quedó completo de la siguiente manera:

8 de julio Los Pumas vs Nueva Zelanda, en Mendoza (Malvinas Argentina) -RCH

15 de julio Australia vs. Los Pumas (Rugby Championship)

29 de julio Sudáfrica vs. Los Pumas (Rugby Championship)

5 de agosto Los Pumas vs. Sudáfrica, en Buenos Aires (Vélez)

26 de agosto España vs. Los Pumas, en Madrid

En la Copa del Mundo de Francia el seleccionado argentino integrará el Grupo D, y los encuentros de la instancia clasificatoria son:

9 de septiembre Los Pumas vs. Inglaterra, en Marsella

22 de septiembre Los Pumas vs. Samoa, en Saint-Étienne

30 de septiembre Los Pumas vs. Chile, en Nantes

8 de octubre Los Pumas vs. Japón, en Nantes