¡Muy federal! Dogos XV contará con jugadores provenientes de las principales Uniones del Interior

Un equipo muy federal. Si bien Dogos XV tendrá base y gran aporte cordobés, la segunda franquicia argentina que competirá en el Súper Rugby Américas contará con jugadores de las principales provincias argentinas. Hasta el momento no hubo anuncios oficiales, sólo trascendidos, pero el debut en el torneo que organiza Sudamérica Rugby será el 18 de febrero. Y la información que pudo recoger El Hincha, habrá un plantel joven, con muchos jugadores que al menos han vestido la camiseta de Los Pumitas y todos con gran proyección. Le presentación sería la siguiente: Córdoba aportaría 19 rugbiers, Litoral 11, Cuyo 5, Salta 2, y Tucumán y Santiago del Estero 1.

Lo que sí está confirmado es que Dogos XV jugará de local en cancha de Tala. El resto de las informaciones aún no son anuncio oficial de la franquicia, aunque muchas tienen sustento para confirmarse en los próximos días.

En principio, Nicolás Galatro será el head coach de Dogos XV. Galatro de 48 años, surgió en Olivos, luego tuvo un exitoso paso de casi una década en el rugby de Italia y en su regreso jugó en Duendes. Actualmente responsable de la Academia Litoral, en 2022 estuvo a cargo de Cafeteros Pro de Colombia, que tuvo su mejor campaña de las dos participaciones en la Slar. Con la Academia Litoral se consagró campeón del Inter Academias que organizo la UAR.



Desde el Litoral, según pudo constatar El Hincha, integrarían el plantel de Dogos los siguientes jugadores: Juan Cruz Strada (Santa Fe Rugby); Juan Mernes (Estudiantes de Paraná); Lautaro Cipriani (Tilcara); Manuel Todaro (Universitario de Rosario); Román Pretz, Ignacio Gandini, Valentino Di Capua y Francisco Diez (Duendes); Franco Giudice (GER) y Juan Bautista Baronio (Jockey Club Rosario) y Mateo Núñez (Alma Juniors de Esperanza). Algunos en condición de contratados y otros como invitados.

Desde Mendoza llegarían a la Docta los siguientes jugadores: Tomás Bartolini (hooker, Marista), Aitor Bildosola (tercera línea, Los Tordos), Julián Hernández (apertura, Marista), Ernesto Giudice (wing, Mendoza RC) y Lautaro Peralta (pilar, Mendoza RC).

Con experiencia Slar: Her-nández y Bartolini, jugaron en 2022 con Cafeteros, Bildosola fue llamado a Jaguares XV con el torneo comenzado. Además, Bildosola, Giudice y Peralta formaron parte del plantel Pumita que ganó el Sudameri-cano en Paysandú, Uruguay en diciembre de 2022. En tanto, Bartolini participó de una gira con el seleccionado argentino M20 por Australia en junio de 2022.

Mientras que desde Salta, Do-gos XV ficharía a Leonardo Gea Salim y Mariano García Azcarate (Universitario de Salta). Gea Salim jugó en Cafeteros Pro en 2022.

Santiago del Estero también aportará a la franquicia cordo-besa, será el joven pilar Santiago Francisco Palazzi, jugador de Old Lions y que ya ha tenido convocatorias a Los Pumitas, en la gira por Australia en junio de 2022.

Desde Tucumán el citado a Do-gos XV será: Facundo García Hamilton, segunda o tercera línea, formado en Tucumán Rugby. Otro que también viajó con Pumitas a Australia en junio de 2022.

Los cordobeses que harán his-toria por integrar el primer equipo profesional de Córdoba serán: contratados: Santiago Pulella, Octavio Filipa, Franco Molina, Efrían Elías y Agustín Segura (Jockey de Córdoba); Agustín Moyno (Córdoba Ath-letic); Boris Wernger (Jockey Villa María); Ramiro Valdez (La Tablada); Gregorio Hernández, Lautaro Simes, Valentín Soler y Mateo Soler (Tala). Y los reservas serán: Octavio Barbatti, Nicolás Viola y Felipe Mallía (Jockey de Córdoba); Francisco Udrisard (La Tablada); Federico Albrisi (Tala); Valentín Cabral (Córdoba Athletic) y Faustino Sánchez Volarolo (Palermo Bajo).

La pretemporada comenzará el lunes 16 de enero en las instalaciones del club Córdoba Athletic.

Pampas confirmados

Desde la Unión Argentina llegó la información oficial sobre la conformación del plantel y staff técnico de Pampas. Dicha franquicia comenzará la pretemporada el próximo lunes 16 de enero en Casa Pumas. “Básicamente va a ser un nuevo desafío para todos, ya que al crease otra franquicia local va a existir la posibilidad de desarrollar más jugadores. Es muy valioso el hecho de que los jugadores tengan el espacio para poder desarrollarse en el país; eso es algo que también impone responsabilidad para todos. El Súper Rugby Américas es un gran desafío, en todo sentido”, expresó Ignacio Fernández Lobbe, head coach de Pampas, en el comunicado que llegó vía UAR con el anuncio de la conformación del plantel de Pampas (reemplaza a Jaguares XV).