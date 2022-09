“The Crown”: crece la preocupación en el Palacio de Buckingham por la nueva temporada

La aclamada y no exenta de polémica serie The Crown estrenará su quinta temporada el próximo 9 de noviembre y una gran expectativa se ha generado en Inglaterra, en particular en el Palacio de Buckingham, sobre el acontecer de estos días de la corona británica con la asunción de Carlos III tras la muerte de su madre, la reina Isabel II de hace unas semanas.

No se sabe demasiado de lo que se viene para la nueva temporada, aunque de todos modos sí se sabe que el gran éxito de Netflix continuará narrando la vida de la reina Isabel II del Reino Unido y los miembros de su familia. En esta nueva entrega, el contexto histórico de la serie estará teñido de lo que sucedió después de la denominada boda del siglo, es decir el casamiento del actual rey Carlos III cuando era príncipe de Gales y Diana Spencer.

La quinta temporada generó preocupación en el Palacio de Buckingham por la imagen y aceptación de Carlos III. En la serie dramatizan el final complejo del matrimonio entre el príncipe de Gales y Lady Di, y al parecer muchos cosas que nunca se contaron.

Según el diario británico The Telegraph, la producción de The Crown tiene un nuevo rey al que responder y aseguran que una fuente cercana al palacio reveló que desde la corona le pidieron a los directivos de la plataforma Netflix agregar una advertencia indicando que The Crown “es una serie y no un documental”, dejando en claro que no todo lo que se cuenta sucedió de ese modo o quizás sí y la corona no quiere que se conozca la verdad de los hechos.

Pero queda claro que el objetivo es que se entienda que se trata de dramatizaciones de los hechos y que no se tome por cierto y real todo lo que se ve en la serie. The Telegraph agregó en la misma publicación que el rey Carlos III nombró a la serie como “explotadora” y señaló que “no tiene reparos en destruir la reputación de las personas”.

Esta nueva temporada recorrerá la conflictiva década de 1990, que no sólo tuvo el divorcio entre el príncipe y la princesa de Gales, sino que también la corona enfrentó un incendio en el castillo de Windsor. Isabel II nombró a estos años como “annus horribilis”, lo que sería un año de la desgracia.

Para la quinta temporada, el personaje de la reina Isabel II recayó en la enorme Imelda Staunton, el príncipe Carlos en manos de Dominic West y la princesa Diana por Elizabeth Debicki. Además, Gillian Anderson continua en el papel de Margaret Thatcher y Jonathan Pryce vuelve a ser el príncipe Felipe.