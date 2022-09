Contra la represión del trabajo sexual, concentran y hacen acto frente al Concejo

Trabajadorxs sexuales concentran este jueves 29 de septiembre, a las 12 hs, frente al Concejo de la ciudad para reclamar protección frente a los actos de violencia institucional, policial y patriarcal. “Vamos a estar haciendo una intervención con las compañeras de House of Ferocity y trabajadoras sexuales de territorio, salimos a denunciar el maltrato que vivimos en la calle, donde somos violentadas por la policía y por los clientes”, afirmó Noelia, referenta de House of Ferocity, una de las casas que emergió con la cultura ballroom en Rosario, y una de las referentas de la convocatoria.

Los reclamos del colectivo radican principalmente en el pedido de acceso a derechos laborales y sociales para quienes ejercen el trabajo sexual, protección por parte de la justicia frente a los ataques violentos, así como alternativas reales para quienes desean abandonar la actividad.

“Queremos decir basta de violencia institucional, policial y patriarcal”, sostuvo Noelia en comunicación con El Ciudadano. “Hace un mes fui abordada en la zona de la terminal por dos sujetos. Me golpearon, me violentaron, me sacaron los dientes, me fracturaron la mano. Otras compañeras también sufrieron varios atentados. Nadie hace nada, la policía se nos ríe, nos llevan presas a nosotras. Volvió la zona roja, volvieron las zonas liberadas”, manifestó la activista trans.

En relación a la ausencia de respuesta por parte de la policía, Noelia aseguró: “Hacemos las denuncias pero queda todo en la nada. Yo después de hacer la denuncia recibí amenazas hasta en mi casa, llevé todo a la fiscalía y queda en la nada, y sabemos quiénes son los que nos golpean”.

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (Ammar) sostuvo en un comunicado: “Queremos despenalizar el trabajo sexual y la modificación de la ley anti-trata, buscamos avanzar en la construcción de políticas públicas con enfoque en Derechos Humanos que nos brinden protección frente a los actos de violencia intitucional”.

“En Argentina, la violencia hacia nuestro sector ha recrudecido mediante la implementación de leyes y códigos contravencionales. Hay una disputa sobre quién pueden hacer uso del espacio público y quienes nos quedamos afuera: les trabajadores sexuales, les trans, les migrantes entre otres”, agregó.

En la concentración organizada para este jueves 29 en las puertas del Concejo municipal también se pedirá por “alternativas reales para quienes no quieren seguir ejerciendo”. “Nosotras venimos hace años empoderándonos, capacitándonos, estudiando, tenemos títulos de lo que busquen. Nos piden que estudiemos para conseguir un trabajo pero después a la hora de presentarnos nos niegan el laburo, queremos la implementación real del cupo”, sostuvo Noelia.

“En el Concejo vamos a armar un simulacro, nos vamos a parar como si estuviéramos trabajando, van a venir compas vestidos bien pakis y otres amigues vestides de policías. Queremos mostrar la realidad de lo que pasa en las zonas, en la calle, cómo nos tratan a nosotres. También vamos a estar leyendo un documento para que quede claro cuál es el reclamo. Nos gustaría que otras organizaciones acompañen nuestra lucha”, declaró la referenta.

Desde AMMAR reiteraron la necesidad de gozar de derechos laborales y sociales, acceder a la vivienda, salud, educación y justicia, poder ingresar al sistema previsional para tener una jubilación. “También exigimos al Estado la despenalización del trabajo sexual, una reparación histórica y justicia para todes nuestres compañeres víctimas de femicidios y travesticidios”, declararon