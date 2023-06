“Territorio coraje”: el campo de batalla, la memoria, las palabras, los feminismos y un sable filoso

El “territorio coraje” que los colectivos de mujeres y disidencias transitan en los últimos años en la Argentina y en el mundo de cara a un patriarcado en decadencia y puesto en debate tiene sus primeras huellas en un pasado de mujeres que, como Juana Azurduy, ícono del Alto Perú, en tiempos donde ni siquiera era posible imaginarlo, decidieron ocupar esos lugares que les eran vedados y sólo reservados a los hombres, convencidas de que podían pelear por un espacio de igualdad más allá de los géneros.

En el presente, con la cuarta ola del feminismo dando batalla en latitudes cercanas y propias, las artes escénicas comenzaron, en los últimos años, a dar cuenta de estas referencias, de los recorridos de esas mujeres del pasado que resuenan muy cercanas y muy poderosas en el presente.

Así surgieron y surgen trabajos como Territorio coraje, obra de producción rosarina recientemente ganadora para representar a la provincia de Santa Fe en la Fiesta Nacional del Teatro 2023 en septiembre próximo que, con dramaturgia y actuación de María Victoria Franchi y dirección de Cielo Pignatta encara este viernes una nueva temporada, esta vez en la sala El Rayo.

“Territorio coraje es una obra de teatro unipersonal sobre Juana Azurduy y la lucha de un colectivo de mujeres que siempre se hizo presente haciendo historia desde aquellos días hasta la actualidad”, adelantan desde el equipo creativo de esta propuesta que se completa con el diseño de vestuario de Liza Tanoni, diseño de escenografía y realización de máscara de Pali Díaz, asesoramiento de texto histórico de Berta Wexler, entrenamiento marcial de Hernán M. Fernández, música original de Piter Jozami, percusión de Victoria Virgolini, diseño de iluminación de Diego Cuilicci y fotografía de Mica Pertuzzo.

Y suman: “Mientras una famosa periodista trabaja para los realistas y se empeña en denostar la lucha de las mujeres, Juana se enamora, lucha con su familia al frente de las tropas, un guerrero poeta escribe versos en combate, las Amazonas arrebatan banderas, y Juana sigue luchando. El escenario será el campo de batalla, la memoria, un sable filoso”.

Repensar a otras mujeres

“Cuando María me convocó para trabajar sobre este espectáculo, ella quería hablar sobre Juana Azurduy pero la propuesta no era sólo hablar de ella, de sus referencias en la historia, de lo que incluso conocemos del paso de esta mujer referencial, sino que intentaba hacer foco, desde ella, en un colectivo de mujeres que desde siempre viene luchando para conseguir lo que en cierta forma hoy son la lucha y los logros de las mujeres que pelean por sus derechos, porque siempre hubo, como pasó con Juana, sectores que quisieron callarnos, silenciar estos movimientos de mujeres que vienen, en nuestra región, desde la época de la Independencia”, contó Cielo Pignatta acerca de la génesis del material.

Y sumó: “A lo largo de la vida de Juana Azurduy ponemos en perspectiva la tarea de todos estos colectivos; hablamos de ella, de su coraje y de su manera de construir ese territorio porque estamos todas y todas dentro de él. Y al mismo tiempo, al contar esa historia, contamos otras: hay un personaje muy interesante que es una periodista que representa un poco a lo que hoy denominamos medios hegemónicos, que va tratando de anular todas estas luchas de estas mujeres a las que en muchos aspectos han demonizado buscando el odio de los pueblos, pero hay luchas que son imposibles de ocultar”.

En el mismo sentido, la directora, que dada la ductilidad y los recursos de la actriz trabajó a partir de variadas expresiones escénicas como el clown, las artes marciales, la poesía y el recurso de la máscara habló también de la posibilidad de filtrar el humor como esa imprescindible “válvula de escape”.

“Jugamos un poco con la comicidad para, a través de esta historia tan cruda que vivió Juana, con la pérdida de sus hijos, de sus seres más queridos, poder transitar esa línea que va del humor al drama como nos gusta trabajar, porque entendemos que también es un recurso para llegar al público de otra manera, buscar cierta empatía en la platea. En ese sentido, dado que María es una actriz de gran ductilidad, se dio una conjunción hermosa y en el espectáculo utilizamos distintos recursos, al tiempo que desde lo poético tomamos algunos textos originales de la época que entablan un diálogo con el presente”, contó Pignatta, también histórica integrante del colectivo artístico rosarino La Comedia de Hacer Arte, con un recorrido donde poética y política siempre son un par dialéctico.

Un montón de Juanas

“Esta Juana es un montón de Juanas; a través de ella tratamos de contar a un montón de mujeres, hay una Juana madre, hay una Juana joven que también se enamora y que lucha a través de toda su vida junto a un compañero. También una Juana amiga y una que es guerrera. Entonces, esta Juana que construimos en escena con todas esas versiones de ella misma va apareciendo a lo largo de la historia, al principio contándole a sus hijos en una mesa cuando están por comer, algunos cuentos donde aparecen sus grandes hazañas, y también una Juana que muestra las facetas de todas nosotras mujeres en los distintos ámbitos, porque creemos que ese «territorio coraje» al que hacemos referencia se construye no sólo en el contexto de una guerra como la que a ella le tocó atravesar sino también dentro de nuestras casas, con nuestras amistades con otras mujeres, con el amor y con las distintas facetas que tenemos que transitar las mujeres en este presente que nos toca vivir”, planteó la directora acerca de esta obra que más allá de su elección para participar de la Fiesta Nacional del Teatro, en el marco de la 37ª Fiesta Provincial del Teatro de Santa Fe obtuvo también una mención a la interpretación actoral de María Victoria Franchi y otra por el diseño y la realización de vestuario para Liza Tanoni.

En el mismo sentido, Pignatta expresó finalmente el interés de este equipo de trabajo por acerca un material de valor artístico que, al mismo tiempo, dialoga con una idea de militancia que entre otras cosas implicó su selección para participar de los festejos por los 45 años de Abuelas de Plaza de Mayo, en octubre del 2022: “Intentamos contar a esta mujer de la historia desde un costado humanizado. Me gusta pensar este tipo de materiales desde un lugar real; me imagino a veces tomando un café con algunas de estas personas referenciales de la historia como pasa con Juana Azurduy, en un bar, hablando como lo haríamos con un amigo o una amiga. Todos somos seres humanos más allá de las diferencias o coincidencias, y siento que no tengo que hacer un héroe para poder aportar al cambio que necesitamos como sociedad y al que el teatro siempre tiene algo para aportar. Por eso estamos agradecidas de poder llevar esta obra a la Fiesta Nacional del Teatro porque sentimos que aportamos algo más que aquello que conocíamos del personaje, de lo que nos contaron de chicos y de lo que pudimos entender”.

Para agendar

Territorio coraje, con dramaturgia y actuación de María Victoria Franchi y dirección de Cielo Pignatta, al frente de un gran equipo, se presentará los viernes 16, 23 y 30 de junio, a las 21, en la sala El Rayo (Salta 2991). La obra es recomendada para jóvenes y adultos/as mayores de 13 años. Las entradas se venden la boletería del teatro. Reservas: 3415842730. IG: @territorio.coraje