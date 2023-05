Policiales

Zona sudoeste

Tenía a su bebé en brazos y la mataron de una puñalada en el cuello

"Mi hermana no estaba amenazada. Al menos yo no sabía. Nos queríamos ir a Chaco porque acá hay matanzas, en el barrio no se puede vivir tranquilo. Nosotros somos siete hermanos”, dijo el hermano de la víctima