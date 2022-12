Susana Rueda: “Queremos construir un frente que dispute el poder al avance de la derecha”

Sectores del socialismo debaten por estas horas, puertas adentro, su incorporación al frente de frentes. En el marco de esa discusión, que incluye la compleja convivencia con el PRO, la concejala Susana Rueda, referente del espacio interno Fuerza del Territorio, habló con El Ciudadano sobre las recientes reuniones con dirigentes del cercano sector del bonfattismo. La legisladora local explicó que ambos “buscan consolidar algunas líneas programáticas antes de fin de año”, con la intención de someterlas primero a una discusión dentro del Partido Socialista y luego al propio frente de frentes. Rueda cree que un “frente amplio”, así le gusta llamarlo, es una necesidad frente al avance de sectores de “derecha antidemocrática” y frente a la gestión de Omar Perotti, la que definió como del “peronismo más retardatorio y uno de los peores gobiernos del PJ”. Pero también cree que el rol del socialismo en ese armado será “preservar programas progresistas para el futuro gobierno”. Frente a lo que será una compleja armonización con el PRO, lanzó desafiante: “No sé si son tantos”. Y reconoció en el radicalismo al gestor aglutinante de esta alianza electoral. “Allí se van a dar los consensos”, señaló sobre las reuniones ya iniciadas con todos los sectores de la UCR provincial. A la hora de hablar de posibles candidaturas, deoslizó una potencial postulación suya para la senaduría departamental, en un partido en el que hay otros sectores, como el que se referenciaba en Miguel Lifschitz y también el espacio Bases.

—¿Madura el armado del frente de frentes?

—El lunes 12 hicimos una reunión en Santa Fe, donde estuvo Emilio Jatón, y estuvo Antonio Bonfatti, y representantes de Fuerza del Territorio de toda la provincia de Santa Fe. Bueno, ahí conversamos de las acciones a llevar adelante con vistas a fortalecer el espacio. Básicamente, la idea es consolidar acciones tendientes a definir algunas líneas programáticas antes de fin de año. Líneas programáticas que después serán puestas sobre la mesa a la hora de una posible constitución de un frente más amplio.

—La idea es deliberar o debatir sobre estas líneas programáticas internamente, dentro del socialismo, para luego poner en común esta construcción más amplia que se ha denominado frente de frentes.

—Sí, yo no lo denominé nunca frente de frentes. Yo hablo de un frente amplio, porque está claro que debe haber un frente amplio para poder seguir trabajando y construyendo en esta provincia una alternativa a lo que en estos momentos gobierna, que ha sido realmente demoledor para las políticas públicas del Frente Progresista y bueno, para la provincia de Santa Fe, concretamente. Pero específicamente ha sido demoledor para la ciudad de Rosario; estoy hablando de la gestión Perotti. Entonces la construcción de un frente más amplio es imprescindible para poder, de alguna manera, reconstruir la provincia y volver a pensar en una provincia fuerte y consolidada, con derechos para todos y todas. Por lo tanto, lo que nosotros estamos conformando es un espacio dentro del socialismo, estamos fortaleciendo un espacio dentro del socialismo que va a plantear líneas programáticas. Y por supuesto después de eso viene la construcción general, con todo el socialismo, con la consolidación del socialismo en su conjunto. Pero en este caso, la reunión del lunes fue entre el sector de Antonio Bonfatti y el sector de Fuerza del Territorio.

—¿Y cómo está ese debate? ¿Cómo se elabora esta confluencia con un sector como el PRO con el que, inicialmente, se muestran antagónicos?

—Viste cómo cada uno analiza la realidad de acuerdo al momento del contexto que le toca que le toca vivir. Y estos momentos son muy especiales, porque hay un avance de la derecha que hasta podríamos decir antidemocrática. Entonces lo que nosotros queremos construir es un espacio amplio que dispute, justamente, el poder a ese avance de la derecha. Eso es lo que nosotros tenemos como objetivo y eso es lo que se está discutiendo, incluso, obviamente, no solamente a esta derecha, en la provincia de Santa Fe, sino también al peronismo. Esa es nuestra construcción actual. Dentro de eso, nosotros tenemos conversaciones permanentemente con nuestro espacio, con Fuerza del Territorio, y por eso estamos articulando con el sector de Antonio Bonfatti. Porque creemos que cuanto más fortalezcamos espacios propios progresistas, más poder de negociación tendremos en la construcción del frente más amplio. Ese es el objetivo.

—En ese marco, ¿el PRO sería una derecha democrática frente al avance de una derecha con tintes más de antipolítica o antidemocrática?

—Yo no puedo definir si el PRO es una fuerza democrática. Eso deberían decirlo ellos. Qué papel tiene el PRO con respecto a la derecha más recalcitrante. Yo supongo que estarán bastante divididos. De hecho, es una discusión que se está llevando también profusamente a nivel nacional. Yo lo que te puedo decir es cuál es el objetivo nuestro. Y cómo va encaminada la discusión. Todas las instancias históricas han tenido construcciones no del todo cómodas, en algunos casos, para todos. Lo que nosotros queremos es preservar programas progresistas para el futuro gobierno. Y en eso estamos trabajando. Hay centros de estudios de toda la provincia que están trabajando en la construcción de esos programas, incluso centro de estudios como los Nexo de Fuerza del Territorio, que están en Venado Tuerto, en Santa Fe, en Rosario, sino también de otros que están más vinculados a otros sectores del socialismo, como el Cemupro, como La Usina, que están diseñando las líneas programáticas. Esos programas estarán siendo debatidos después a través de reuniones por zoom y reuniones presenciales de todos estos centros de estudios del socialismo, que se reúnen en forma periódica. Quizás antes de fin de año haya otra reunión de estos centros de estudios para definir estas líneas programáticas que nosotros vamos a a promocionar para un futuro gobierno de la provincia de Santa Fe, que queremos, que pretendemos, que promovemos, sea progresista. Sobre todo para para marcar un retorno a las políticas progresistas, después de cuatro años del peronismo más retardatario y uno de los peores gobiernos peronistas de la historia.

—¿Qué pasa si estos programas que ustedes elaboran se llevan al frente y encuentran resistencia?

—Eso lo decidirán ellos, qué sé yo. Tampoco sé si son tantos en la provincia de Santa Fe. Y tampoco sé cuál es el verdadero poder de negociación que tenga ese partido. Por eso yo puedo hablar desde el socialismo y desde el sector del socialismo al que pertenezco. De cuál es nuestra intención, cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestro trabajo. Hacia eso vamos. Y por supuesto ya ha habido como ustedes saben una reunión con todos los sectores del radicalismo representados en Santa Fe para avanzar hacia la construcción de ese Frente Amplio. Así que allí se van a dar los consensos y en ese sentido estamos trabajando.

—¿Y qué pasaría con las candidaturas?

—Con respecto a las candidaturas, es una respuesta que siempre detestaba escuchar. No podemos hablar de candidaturas si antes no cerramos un programa de gobierno. Por supuesto que hay nombres que se barajan. Nosotros consideramos buenos candidatos, muy buenos candidatos, y los vamos a promover. Por ejemplo, desde Fuerza del Territorio nosotros queremos promover a (el secretario de Salud de Rosario) Leo Caruana. Estamos charlando también la posibilidad de ser eventualmente candidata. Lo estamos charlando también en el marco del espacio y de este nuevo espacio que estamos construyendo un poco más amplio con el sector del bonfattismo. Existen varias posibilidades. A mí me da un enorme orgullo representar a los rosarinos, porque soy una rosarina de ley y siempre desde el periodismo he apostado a las políticas públicas progresistas para la construcción de una ciudad con derechos para todos y todas. Así que también lo estoy haciendo desde este espacio y desde el Concejo Municipal. Pero también desde el periodismo, y es una línea que quiero mantener. Siempre me preocupé mucho por lo que sucede en el área metropolitana, en todo lo que Rosario puede crecer en políticas que promuevan la integración metropolitana. Entonces a nosotros nos parece fundamental también pensar en una eventual representación en el Senado de la provincia. Un Senado por otra parte que todos sabemos que está integrado por varones desde hace muchísimos años y que deja mucho que desear con respecto a las políticas progresistas. Entonces queremos avanzar también desde el punto de vista del género con el Senado de la provincia.

—Ahí podrías estar.

—Siempre manteniendo el potencial, porque eso, insisto, primero debe acordarse en el marco de nuestro espacio, después del socialismo y después de la eventual fuerza amplia que podamos construir. O si iremos a una Paso, por supuesto, seguramente va a haber varios candidatos, si construimos una fuerza amplia, y disputaremos ese espacio en esa fuerza. También por supuesto me gustaría muchísimo seguir como concejala de la ciudad, pero yo te cuento esto porque siempre me pareció muy interesante la construcción metropolitana. Es más, yo hice en cable un programa que se llamaba Área Metropolitana, hace algunos años en Cablevisión, porque la verdad que me parece un desperdicio. Bueno de hecho el Frente Progresista lo ha hecho desde la ciudad de Rosario, instalando un organismo, el Ecom (Ente de Coordinación Metropolitana) que justamente está un poco abandonado y es una pena. Cuando vos leés el libro que publicó el Ecom en 2019 te das cuenta de cuánto más podríamos crecer todas las ciudades y comunas integradas en el Ecom, si realmente pudiéramos diseñar políticas públicas transversales.

—¿Por qué creés que fue demoledor para Rosario el gobierno de Perotti?

—Empecemos por el principio, de la falta de transición que hubo entre un gobierno que se iba y un gobierno que llegaba, que fue el de Omar Perotti. Una falta de transición que tuvo directa relación con un desprecio del actual gobernador por todo lo que se había hecho en la gestión que se estaba yendo. Y en realidad se transformó un desprecio por los santafesinos, porque cuando vos tenés políticas públicas que estaban en marcha y tu único objetivo es demoler lo que estaba funcionando hasta ahí, lo que lográs es un atraso notable en todo lo que lo que funcionaba, que tenía como objetivo mejorarle la vida a los santafesinos. Entonces, encima ocurre la pandemia y agarra a un gobierno paralizado, que no había actualizado absolutamente nada, que se había negado a reuniones interministeriales entre la gestión que se iba y la gestión que llegaba, formando un gabinete absolutamente antiguo. Y bueno, de esa manera, terminamos abordando una pandemia que fue un hecho inédito en la historia mundial. Santa Fe tiene índices muy por afuera de lo que ocurrió en otras provincias argentinas. Hoy tenemos, ahora, por ejemplo, el mayor nivel de muertos por inseguridad, cuando la consigna del gobierno fue “paz y orden”, y cuando y superamos el peor momento de homicidios en la provincia de Santa Fe, que fue en el año 2013. Pero a partir del 2013 se instalaron políticas sociales vinculadas, justamente, a empezar a hacer retroceder el delito, como fue el Vuelvo a Estudiar, como fue el Nueva Oportunidad, como fue el Plan Abre, que eran abordajes integrales en los barrios. Bueno, todo eso se desarticuló, se demolieron todas esas políticas públicas. Después de casi un año y medio, después del año de parálisis de la pandemia, el gobierno intentó retomar algunas líneas, pero cambiándole el nombre, porque uno de los objetivos de Perotti era justamente evitar cualquier referencia con el gobierno anterior. Pero lo hizo desarmando algunos ejes que tenían las políticas progresistas, que eran fundamentales para nosotros, como por ejemplo la contención social, la obra pública. En Rosario, sobre todo, nosotros tenemos muy poca inversión de este programa, que el gobernador insistió en erigir como el reemplazo del Abre, que fue el Incluir. Y vos vas a los barrios y ves carteles absolutamente degradados, instalados al principio de la gestión como Plan Incluir, y no se hizo nada, no se avanzó nada. Un programa que se había avanzado muchísimo con el Abre, en barrio Banana, invirtieron poco y nada. Recién este año se empezó a invertir y se sabe lo que padecen los vecinos de barrio Banana la inseguridad. Bueno, en todo lo que representa Salud Pública, si vos ves los paros de los gremios vinculados a la Salud Pública provincial son tremendos y muy frecuentes, y generan un deterioro enorme en la Salud Pública provincial, que a su vez sobrecarga la Salud Pública municipal. Los Centros de Salud provinciales fueron prácticamente abandonados, ahí trabajan a media máquina o, cuando están abiertos, son menos horas de las que corresponden y muchas veces están de paro. Ni hablar de la educación, ¿qué voy a contar sobre la educación? Lo que ya estamos viendo todos: un retroceso en las currículas vinculadas con Educación Sexual Integral, con el Vuelvo a Estudiar, por ejemplo que se desarticuló. Ya nadie, como se hacía antes, va a la casa a buscar a los chicos que abandonaron la escuela, cosa que hubiera sido fundamental después de la pandemia. Durante la pandemia, hubo muchísimos sectores que no tenían conectividad y hubo muchísimos chicos que abandonaron la escuela.

—Vos tenés una amplia trayectoria en medios de comunicación, ¿cómo fue tu proceso de adaptación a la política?

—Todos los periodistas conocemos de política porque entrevistamos gente, pero entrar a un espacio, sobre todo un espacio legislativo, y en el Ejecutivo creo que pasa más o menos lo mismo, implica adaptarse a códigos totalmente distintos. Yo venía con un código de productividad, de resolver problemas todos los días. Bueno, yo tenía un programa propio o una productora de televisión, así que todo el tiempo era producción producción, producción y sostener el espacio tratando de hacer lo mejor posible, y tomando decisiones todos los días. Bueno, sobre todo el espacio legislativo implica otro código, totalmente distinto. Es con paciencia, trabajosamente, construir, aprender lo que significa la rosca, que es algo que a mí me molesta mucho, que es una negociación permanente, y que muchas veces es, y esto no quiero que suene despectivo pero muchas veces es violatorio del sentido común. En el periodismo tenemos tres notas, aparece una más importante, y entonces una la descartamos. Ese es el código del periodista. Acá no se descarta nada. Se transforma, se modifica. ¿Por qué? Porque son códigos políticos que se respetan. Entonces ahí hay que hacer un trabajo adicional y de negociación permanente, que a mí me cuesta mucho. Lo que yo siempre intento es que el sentido común siga siendo mi guía. Aunque me cueste sangre, sudor y lágrimas.

—El balance es positivo, porque ya te estás imaginando otros retos, otros desafíos.

—Lo que pasa es que es muy difícil. Yo trabajo mucho y nunca abandono. Una vez que estás en el barco hay que remar, aunque sea en dulce de leche. Siento que hay mucho por hacer, y que se puede. Ahora la forma en que eso que hay que hacer se puede hacer es articulando con construcción de abajo hacia arriba. Y ese es mi objetivo, a veces hay trabas, esto no es rápido. Esta es una de las cosas que la gente que está afuera no puede entender. Nada es rápido, nada es mágico, nada se hace de un día para el otro. Pero a veces se alinean los planetas y podés lograr que las políticas públicas avancen en forma más rápida. Y eso es lo que queremos lograr.