Sobra épica: Regatas ganó otro partido memorable ante Atlantic y se puso 2 a 1 en la serie

Si de épica se trata, la serie entre Regatas y Atlantic tiene decenas de historias para contar, incontables argumentos de superación para tocar, lazos de amor, pertenencia, odio, casualidades, causalidades y un nivel emotivo muy difícil de superar en el contexto de un clima intenso que une lo pasional del ascenso con el límite de lo racional. Es que parece que ganar es lo único que importa después de una temporada brillante, para que el campeón de los merecimientos sea otro, la felicitación de consuelo sea para el rival y el trofeo y el ascenso quede en casa.

Es verdad que no sobra lugar ni en Atlantic ni en Regatas, pero el público se las arregla para acomodarse y regalar su apoyo a dos planteles que devuelven afecto desde el rectángulo. Lo hacen con virtudes y defectos en cuotas similares, con esporádicas muestras de virtuosismo, múltiples demostraciones de coraje y permanente tensión, como si la vida se fuera en cada posesión de la Molten. Sería más cómodo jugar en canchas más grandes, pero para los que aman el básquet bien rosarino, tiene un dejo de nostalgia que impiden la queja a viva voz.

En el capítulo 3 de la final por el ascenso, ese que cuentan es clave para una serie al mejor de 5, Regatas comenzó con mejor mano gracias a Carlachiani y se encendió el pibe D’Amato, pero en apenas un rato Atlantic y su defensa zonal aguantaron atrás para que adelante prenda mecha Gromico y se luzca el gigante Ruggiero, que en meses pasó de la reserva a ser importante en una final.

En el segundo cuarto Regatas comenzó a edificar un dominio que parecía sólido desde la potencia de Giorgio y un aporte de conjunto en ambos costados que permitió sacar una luz de diferencia (38 a 33).

Y si bien la lucha nunca se negoció, Atlantic fue perdiendo juego y pasó a depender del impresionante Gromico (si le faltaba algo para mostrar su calidad, terminó de explotar en esta final), mientras que Regatas halló respuestas en Oggero y Morello más el alma de un Luchilo que lleva los colores en la piel.

Ya en el parcial de cierre Regatas llegó a disponer de 15 puntos de ventaja, algo inédito y extraño para la serie. Pero duraría poco.

Durante toda la campaña el elenco de Vitelli supo disfrazar la ausencia de un base natural de experiencia, y cuando sale el pibe D’Amato directamente no tiene conductor de oficio. Y se notó en un rato.

Atlantic mostró temperamento y fue con el alma a cambiar el rumbo del partido, generó errores una y otra vez para acercarse en el marcador con Gromico y García en modo pesadilla. Regatas tardó en reaccionar, y cuando lo hizo ya estaban mano a mano para un final impresionante.

Error de Atlantic y se lo llevaba Regatas, error de Regatas y se lo empataba Atlantic. Y si nadie podía ganar, bienvenido el tiempo extra en 75.

Allí siguió el palo y palo, ya con los ánimos estallados y discutiendo hasta las décimas en el reloj. A los huevos de Grieco y el talento del Gromico se le opuso la jerarquía de Carlachini, mientras que un rompimiento de Marro y descarga a Luchilo pusiera a Regatas al frente.

Con el partido por dos, Atlantic no pudo reponer por cinco segundos (sanción que pareció correcta, aunque es verdad que no siempre se cobra en momentos así) y desde la línea Oggero cerró el duelo con el 89 a 85. Un Oggero que venía jugando poco en la fase regular pero que hoy es parte importante del equipo, una de las tantas historias particulares de esta serie, que está 2 a 1 y que sigue el miércoles en Atlantic.

SÍNTESIS

REGATAS 89 (75): Bruno D’Amato 5, Valentino Marro 3, Fabricio Giorgio 10, Ángelo Carlachiani 25, Gonzalo Garrofé 13 (fi), Luchilo 9, Morello 9, Oggero 15. DT: Germán Vitelli.

ATLANTIC 85 (75): Tiago Gromico 38, Julián García 13, Bruno Mascali 2, Gonzalo Zorrilla 4, Lucas Ruggiero 11 (fi), Lucero 1, López 2, Ouvrard 2, Grieco 10, Blotta 2, Federico 0. DT: Marcelo Santinelli.

ESTADIO: Regatas

ÁRBITROS: Bosio, Miraglia y Jerez

PARCIALES: 18/18, 38/33 y 60/47

Primera B

En la Primera B la acción de semifinales se abre lunes, con continuidad miércoles y viernes si es necesario. ¿Las series? Tiro Suizo vs. San Telmo de Funes y Atlético Fisherton vs. Newell’s.

Femenino

El Clausura Femenino tendrá buena movida entre lunes y martes para cerrar la fase regular. Este lunes a las 21.30 Maciel vs. Regatas, Náutico vs. Atalaya y Central vs. Ben Hur (en Federal a las 21.45). El martes, Náutico vs. Ben Hur y Temperley vs. Talleres.