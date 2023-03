Shakira: “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”

La popular cantante colombiana, que arrasa en redes y plataformas, habló por primera vez de su ruptura con el ex futbolista Gerard Piqué para la tevé mexicana. Allí contó cómo es su vida actualmente y opinó sobre las mujeres que no apoyan a las otras mujeres

La cantante colombiana Shakira reapareció púbicamente luego de su escandalosa separación de Gerard Pique, el padre de sus dos hijos, Sasha y Milán. Si bien la cantante le dedicó al menos cuatro canciones a su ex pareja con una serie de críticas feroces a sus “desprolijidades”, hasta el momento no había dado declaraciones sobre cómo fue su ruptura y cómo cambió su vida desde entonces.

La destacada artista participó en una entrevista con el periodista Enrique Acevedo, para el programa <En punto<, de la televisión mexicana. En ese marco habló sobre cómo le afectó la separación con el futbolista. “Hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”, confesó la cantante.

Además, reflexionó sobre los cambios que ocurrieron en su vida y cómo logró salir adelante. “Se debe vivir un duelo, aceptarlo, entender, tolerar la frustración; hay cosas en la vida que no salen como uno quiere”, aseguró la cantante oriunda de Barranquilla.

Y añadió: “Tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños”.

Sobre las canciones que escribió y le dedicó a su ex pareja sostuvo que el arte es una forma de expresarse y hablar por otras mujeres que pasan por la misma situación. “Creo que a través de mis canciones siempre he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestársela a aquellos que no pueden hablar”, señaló en tono de sororidad con cientos de miles de mujeres que atraviesan por situaciones similares desde el más absoluto anonimato.

Y a partir de eso, también habló sobre su rol como mujer en la sociedad. “Me he dado cuenta que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad. Estamos en un punto en el que el apoyo que podamos recibir unas de las otras es importantísimo”, sostuvo. Y fue durísima contra las que no apoyan a su mismo género: “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”.

La cantante aseguró que la vida la llevó a romper con el mito de que una mujer necesita de un hombre para completarse. “Ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona”, afirmó.

Al expresar su dolor por medio del arte, la cantante realizó distintas canciones a través de las cuales disparó contra Gerard Piqué. Con “Te felicito” junto a Rauw Alejandro, “Monotonía” con Ozuna y “TQG” acompañada de Karol G, la colombiana creó éxitos que encabezaron las listas de los charts. Sin embargo, la canción que más repercusión consiguió fue la “Music Session 53” junto al argentino Bizarrap.

“Entré al estudio de una forma y salí de otra. Es una de las cosas que le agradezco a Biza, esa oportunidad de desahogarme y sí que fue un gran desahogo, necesario también para mi sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en otro lugar si no fuera por esa canción”, confesó Shakira sobre el tema que alcanzó casi 370 millones de reproducciones en YouTube y aún sigue sumando.

La intérprete también reveló que fue uno de sus hijos quien la impulsó a grabar con el productor argentino. “Me dijo «mami tienes que hacer algo con Bizarrap, es el dios argentino»; él fue el que me introdujo a la música de Bizarrap”, comentó finalmente.