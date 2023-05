Sebastián Artola se lanzó como candidato a concejal

A través de una “Carta abierta a los rosarinos y rosarinas” publicada en sus redes sociales este sábado por la mañana, Sebastián Artola hizo pública la decisión de participar en las próximas elecciones.

Bajo la consigna “Una ciudad para todos, una Rosario sin violencia”, sostuvo: “Rosario vive su momento más crítico. La violencia, la falta de respuestas y el desamparo que sufren nuestros vecinos es la postal que se repite todos los días”. Y agregó: “Es muy difícil que algo pueda cambiar con los mismos que gobiernan la ciudad hace más de 30 años. Peor aún, el acuerdo entre el intendente Pablo Javkin, el Partido Socialista y Juntos por el Cambio pone a Rosario ante un abismo. Un gobierno bajo esta alianza política significaría el agravamiento de los problemas que ya tenemos, con consecuencias inimaginables”.

Frente a lo cual planteó la necesidad de “un cambio de rumbo político, con dirigentes que se hagan cargo de los problemas concretos y trabajen incansablemente hasta encontrar las soluciones; con el coraje, la valentía y el compromiso para enfrentar las mafias y los poderes económicos que se creen dueños de la ciudad; y con la capacidad para llevar adelante un nuevo proyecto de ciudad que nos integre y cuide a todos, a la altura de los desafíos que nos plantea el siglo XXI”.

De esta manera, Artola vuelve al ruedo electoral. En 2013 había liderado la primera lista de la militancia juvenil identificada con Cristina Fernández de Kirchner en la ciudad. Además de un largo recorrido militante y de su activismo por los derechos de los inquilinos, Artola es un reconocido docente universitario, doctor en Ciencia Política, investigador de la UNR y autor del libro “Teoría, política y militancia. Apuntes sobre el movimiento popular”. La lista que competirá en las primarias del peronismo estará integrada por profesionales, militantes sociales, docentes y trabajadores, según adelantaron.

