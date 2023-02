Russo tiene muchas cosas para corregir en Central de cara al desafío del viernes ante Godoy Cruz

No fue un tropezón: fue una dura caída. Central perdió feo en cancha de Lanús, que ratificó su andar perfecto en el certamen y le propinó un 0-3 inapelable. Y si bien es cierto que el Granate es el único equipo que ganó los cuatro partidos que van de la Liga Profesional, también lo es que el elenco que conduce Miguel Ángel Russo ofreció una pobrísima actuación de principio a fin en La Fortaleza, donde fue superado ampliamente por el dueño de casa.

Preocupado y con mucho por corregir. Así se volvió el DT auriazul del sur del Gran Buenos Aires tras el desempeño que exhibió el Canalla en el último sábado, donde dejó bastante más que en invicto en la temporada. Es que Central jugó mal colectiva pero sobre todo individualmente, con algunos futbolistas mostrando un nivel muy por debajo de lo esperado. Claro que siempre se puede perder e incluso jugar feo, pero cuando ambas cosas se dan juntas no es para tomarlo a la ligera.

Russo sabe muy bien que esta derrota no representa nada serio a largo plazo, siempre y cuando los errores que se cometieron en la cancha de Lanús no se repitan en el futuro. El entrenador no puede quedarse de brazos cruzados ante una actuación así, la cual casi que hizo olvidar la muy buena sumatoria de puntos que había acumulado el equipo en la tres primeras fechas, en las cuales ganó dos y empató uno sin brillar demasiado pero al menos mostrando rebeldía y amor propio en los momentos difíciles, como ya lo había hecho tanto en Victoria frente a Tigre como en el Gigante ante Arsenal.

El último sábado en el estadio Néstor Días Pérez fueron 90 minutos de una desidia total, de los cuales Central jamás logró hacer pie. Encima cometió algunos errores individuales imperdonables, como el del Servio en el segundo gol, por nombrar sólo el más evidente y grosero. Flojo atrás, desorientado en el medio e impotente arriba: el Canalla exhibió su peor cara en cancha del Granate, donde irónicamente llegaba con la chance de treparse a lo más alto de la tabla de posiciones. Claramente no dio en la talla.

Será tarea de Miguel meter mano para torcer el rumbo y volver a sumar de a tres en el próximo desafío, previsto para este viernes a las 21 ante Godoy Cruz, que ganó los dos primeros partidos que jugó pero perdió los dos restantes, el último como local ante el Estudiantes de Abel Balbo.

¿Será el momento de Fatura Broun bajo los tres palos? ¿Se le terminó el crédito a Damián Martínez? ¿Tendrá su chance el colombiano Jaminton Campaz? Algunas de las tantas preguntas que sin duda se está haciendo en este momento Miguel Ángel Russo luego del último partido, el peor desde su regreso al club de Arroyito.