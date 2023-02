“Rubias con cargos”: tras denuncia de Zurbriggen, también Maslatón acusa a Milei de subastar puestos

El dirigente libertariano, quien le disputa la primacía en la derecha al economista, dijo que La Libertad Avanza es una franquicia y que candidaturas y puestos se ofrecen al mejor postor, aunque no avaló acusaciones de favores sexuales

Luego de que la joven militante Mila Zurbriggen denunciara que en el partido La Libertad Avanza, que conduce el economista Javier Milei, mujeres jóvenes y rubias consiguen puestos de trabajo y candidaturas por favores sexuales, lo que le valió amenazas y ataques, el dirigente Carlos Maslatón también afirmó que la agrupación ofrece bancas legislativas a cambio de plata.

“Esto es una franquicia, están armando las listas según quién entregue más dinero para consagrarse en los puestos”, dijo Maslatón al diario La Nación. Por otro lado, confirmó que el diputado cobra por los actos de campaña, aunque manifestó no tener conocimiento sobre las supuestas insinuaciones de índole sexual.

Zurbriggen había sostenido: “Todo lo decide él, su hermana y un grupo muy cerrado de dirigentes. Sentimos que a la juventud nos usó, simplemente pegábamos afiches. Si este fenómeno (libertario) existe es, en gran parte, gracias a los jóvenes”. Sobre los “favores sexuales”, explicó: “Mujeres rubias que muestran todo el día su cuerpo en las redes sociales”.

Carlos Maslatón, economista liberal, apoyaba públicamente al diputado Javier Milei, protagonizó varios de sus actos, y se convirtió en una de las imágenes de La Libertad Avanza. “Desplazaron a todo lo que se había construido y dejaron tirados a 350 grupos pro Milei que están en toda la Argentina”, acusó Maslatón al romper con el partido el año pasado.

En diálogo con el medio mencionado, explicó que Milei “no sabe distinguir entre las conferencias de asesoramiento y los actos políticos con militantes. La gente del partido tiene que pagar los pasajes y hoteles y seguridad. Es una confusión mental de que para él fue todo lo mismo. Es algo nunca antes visto en política”, acusó.

Ante las acusaciones y la polémica, Milei respondió con un duro comunicado: “Le queremos decir a quienes salieron a difamar a distintas referentes mujeres de nuestro espacio, y a todos aquellos que quieran acercarse a este espacio en búsqueda de fama, cargos, notoriedad, dinero o cualquier otro interés espurio que no los queremos, no los aceptamos y no nos preocupan sus mentiras infundadas”.

Sobre el armado de las candidaturas cara a las elecciones, Maslatón dijo que “La Libertad Avanza va por las provincias armando las listas sobre la base de quien entregue más dinero para consagrarse en esos puestos, no arman las listas en base a la trayectoria política o la utilidad”. Responsabilizó a Milei de “marginar y expulsar a la militancia de base” y convertir el frente en “una franquicia”.

Por otra parte, manifestó no tener conocimiento sobre los presuntos “favores sexuales”, aunque no le sorprendió la denuncia “por el enfoque moral que Milei tiene”. “Ella pertenecía al oficialismo de Libertad Avanza y es evangélica pentecostal, y puede ser que haya visto cosas que no le hayan cerrado”, concluyó al opinar sobre Mila Zurbriggen.

Entre quienes le respondieron a Zurbriggen está la rosarina Romina Diez, quien negó las acusaciones en redes sociales. La economista es hoy una de las personas más ligadas políticamente a Milei, quien suele compartir a menudo los posteos de esta joven.

“Soy economista. Liberal desde los 14 años (mi primer viaje a Cuba). Segundo mejor promedio en la universidad. Becada en la Bolsa de Comercio de Rosario y la Universidad de León. No acepté la beca de Georgetown. Fui profesora en la UNR y en la Ucel, tuve a cargo cinco materias”, arranca Diez en un largo hilo de Twitter donde da detalle de toda su trayectoria académica y política.

“Mi primer trabajo fue en la Fundación Libertad y en la UNR siempre fui la que iba contra la corriente. Luego me acerqué al mundo empresarial, en donde asesoré a muchas empresas, y luego volví a la batalla cultural , primero desde la comunicación y la retórica”. agregó.

“Al reencontrarme con un gran referente para mí que es Javier Milei retomé esta batalla con todas las fuerzas. Javier es un ser maravilloso junto a Karina que es un ser de luz, que por cierto no sólo son referentes en mi caso son MIS AMIGOS”, afirma.

Y finaliza: “Todo lo que cuento claramente está documentado y obvié algunos logros más. Cuento esto porque no sé por qué motivo preguntaron a qué nos dedicábamos los referentes del espacio. Pero siempre está bueno aclarar el nivel intelectual que manejamos. Dato mata relato”.