“Rosario sangra y quiere paz”: fuerte convocatoria en el Monumento a la Bandera para pedir seguridad

“Rosario sangra, Rosario quiere paz, Rosario quiere vida”. Bajo ese lema, este miércoles por la noche se hizo una nueva concentración en el Monumento a la Bandera convocada por la organización de Familiares y Víctima de la Inseguridad.

Ezequiel Lowden, integrante de la entidad organizadora de la concentración, remarcó que la convocatoria que se concretó esta noche nació el miércoles pasado tras el acampe de casi 48 horas que familiares y víctimas de la inseguridad hicieron frente a la sede de Gobernación.

“Vecinos autoconvocados nos propusieron hacer esta convocatoria, que se hizo la semana pasada, pero a la que no pudimos asistir todos por el desgaste propio del acampe. Pero las tratativas o conversaciones siguieron y entonces se propuso hacerlas todos los miércoles. De allí que estemos acá”, explicó.

En la convocatoria que se llevó a cabo en el Monumento, desde las 20 hs, no hubo distinciones partidarias, se destacaron las remeras negras y las banderas argentinas.

“Necesitamos que el Estado responda, que la clase política se siente a una mesa de discusión y llegue a un acuerdo en este tema. Pedimos que se invierta en seguridad, en tecnología y medios de investigación”, señaló Lowden en declaraciones televisivas.

El referente de las víctimas dijo que familiares perjudicados por hechos policiales “han desfilado por los medios de comunicación, donde plantearon que hay muchísimos casos que sin ser resueltos. No hay respuestas en las investigaciones. No hay detenidos, porque no hay cámaras, ni tecnología que esté a la altura de las circunstancias en esta ciudad. En otros lugares del país hay un gran aporte de la tecnología para detectar a delincuentes. Lamentablemente, en Rosario eso no pasa”.

“Tenemos que ser los familiares y las víctimas muchas veces los que salimos a hacer de jueces, fiscales o abogados. Todo esto suma al descontento de toda la sociedad que ve la impunidad con que se cometen delitos y que no recibe respuestas”, agregó.

Y finalmente subrayó: “Necesitamos políticas en seguridad que queden en el tiempo. No necesitamos que (los políticos) nos cuenten lo que ocurre. Para eso están los periodistas. Escuchamos la radio o la tele, y no sabemos si es un periodista o el gobernador, el intendente o el ministro de Seguridad. Narran lo que padecemos todos y son las personas las que tiene que tomar medidas”.