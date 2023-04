Rosario homenajeó a Gerardo Rozín con una instalación escultórica

“Ahora todos tenemos un rinconcito para charlar con él, en uno de sus lugares preferidos, y eso es lo más justo que la ciudad podía hacer con él”, expresó este sábado el intendente Pablo Javkin al compartir un homenaje al periodista, conductor y productor rosarino Gerardo Rozín, quien falleció hace poco más de un año, el 11 de marzo de 2022. El encuentro se produjo en Salta y avenida del Huerto, donde quedó inaugurada una sencilla instalación escultórica que recrea los lentes del animador televisivo precisamente desde el propio balcón al río, en el parque España, que era su lugar preferido para contemplar el Paraná cada vez que regresaba a su ciudad natal.

Javkin -amigo personal de Rozín- referenció al lugar como “parte de la vida que él amaba y añoraba desde su exilio (en Buenos Aires)”, y evocó el inmenso cariño que sentía por Rosario. “Cuando uno ve todo lo que se discute sobre esta ciudad tan hermosa, tan maravillosa, cuánta falta nos haría él, que la defendió siempre entrañablemente; era capaz de gritarle a cualquier colega que hablara mal de su ciudad sin fundamentos”, recordó el intendente.

El encuentro convocó a sus familiares más cercanos: sus hijos Pedro (junto a su mamá Mariana Basualdo) y Elena (junto a su madre Carmela Bárbaro), y afectos de toda la vida que a la par del intendente compartieron larga amistad con Rozín, entre ellos la cantante Sandra Corizzo, a cargo del cierre artístico del acto, y periodistas como Reynaldo Sietecase, Pablo Feldman y Leo Ricciardino, entre otros.

“Lo extraño mucho, en todos los órdenes: como amigo y como intendente”, confesó Javkin previamente; luego, durante su mensaje en el homenaje organizado por la Municipalidad de Rosario recordó que acaso a él “en parte no le hubiera gustado que hiciéramos esto”, en relación al encuentro que congregó a la mayor parte de su círculo íntimo en torno de la instalación escultórica plasmada por el equipo de restauradores de la Secretaría de Obras Públicas del municipio.

“Son lentes, como los que usaba él, que miran al Paraná. Entonces, cualquiera que se quiera parar ahí atrás va a poder mirar el río a través de esos lentes”, resumió el titular del Palacio de los Leones acerca del nuevo ícono urbano.

Previamente, el secretario de Cultura y Educación municipal, Dante Taparelli, quien intervino en el diseño de la escultura, definió al homenaje como “un enorme acto de memoria” y “un gigantesco acto de amor”.

“Nobleza obliga, debo decir que es una idea de Pablo (Javkin). Me dijo: «Mirá, había un lugar ahí arriba del parque España donde Gerardo iba y miraba el río…. »”, reseñó Taparelli cuando en charlas con el intendente abordaban “con entusiasmo doloroso” la necesidad de “dejar alguna señal” que recordara a Rozín, lo que ahora se concretó en uno de “esos lugares con alma, lugares donde uno vibró mucho y hace que esa vibración no se vaya”.

Recientemente, a un año de su fallecimiento, sus familiares recordaron a Rozín a través de redes sociales donde difundieron el mensaje que dejó escrito luego de que le diagnosticaran un tumor cerebral. “Paso a decir que me voy contento. Que tengo una hija de diez y un hijo de veinte, y me estoy por morir sabiendo que les dejo la seguridad de que fueron amados. Muy amados. Tienen valores para abrazar y para discutir, pero no arrancan sin ideas. Es un montón . Hemos sido gente de reír mucho, disfrutamos de la ironía y no del sarcasmo. Nos quedaron muchas gracias por hacer juntos, pero se sabe que estas despedidas dejan espacios vacíos”, expresó entonces.