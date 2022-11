Rosario Edita: la gran gala de la música rosarina tendrá lugar este martes

Los Premios Rosario Edita, el reconocimiento a la producción discográfica local, llegarán a su quinta edición consecutiva con una ceremonia que se llevará a cabo este martes, a las 20, en el Galpón 11. La conducción del evento estará a cargo de Gabriel Bisang y Lucila Campos Wainer y contará con la transmisión de Unicanal a través de la plataforma Youtube y de la FM 103.3 Radio UNR.

En la gala se premiarán catorce categorías en las que aparecen nominados setenta y seis solistas y bandas. Las estatuillas irán a parar a manos de las y los exponentes del rock, el pop, el folclore, el trap, el punk, el jazz y el tango, entre otras corrientes estéticas. Entre todos los ganadores de cada rubro se elegirá el Disco del año, galardón que ya obtuvieron Rodolfo Cholo Montironi con Martín Tessa en 2021, Pablo Comas en 2020, y Julián Venegas en 2019.

El certamen organizado por la Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría de Cultura y Educación y el programa radial y sitio web La Canción Del País (Radio Universidad de Rosario) distinguirá una serie de discos editados en formato físico o virtual entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2021.

La selección de nominados y ganadores de rubro estuvo a cargo de un jurado de veinticinco personas, integrado por periodistas, gestores culturales, difusores y representantes de diversas instituciones de la ciudad, idóneas en materia musical.

“Creo que Rosario Edita viene a ser la puesta en escena de una cantidad enorme de voluntades que deben conjugarse para que una ciudad como Rosario se reconozca en su diversidad y potencia musical. Eso que sucede durante todo el año en salas de ensayo, estudios de grabación, recitales, medios de comunicación, redes y plataformas digitales de difusión intenta corporizarse en la ceremonia de entrega de premios”, dijo Bernardo Maison (Perry), integrante del equipo organizador de Rosario Edita y reproduce el portal web de La Canción del País.

“Nuestra invitación es a que se genere una imagen de conjunto de lo que es y puede ser la ciudad en material musical, esa imagen por supuesto que es inacabada, es móvil, porque año a año va cambiando y reconstruyéndose, hay ausencias y nuevas presencias según lo que opine el jurado que termina conformando los rubros. Me consta que la entrega de premios funciona también como un momento de encuentro ya que ha posibilitado que músicos y músicas que por ahí no tenían modo de cruzarse se conozcan, sepan de la actividad de artistas de un palo bien diferente al que cultivan. Más allá de quiénes se lleven el galardón en cada rubro, lo que intentamos hacer desde Rosario Edita es celebrar los sonidos y las canciones que se componen, graban y tocan en Rosario, colaborar a darles la entidad que se merecen”, agregó.

Los nominados y nominadas

Cantautor/a – Trovador/a

– Aye Prado – Por esas cosas

– Germán Roffler – Túneles

– Julián Rossi – Inextinguible

– Lucio Gagliardo – La Unión

– Pablo Read – Barrio Sur

– Trapo – Domingo

Cantautor/A Pop – Rock – Soul

– Barfeye – Catarsis

– Ber Stinco & La Asociación Santafesina del rifle – La insubordinación fundante

– Brunella – Salvarme

– Lucky Rivers – Actemio

– Mavi Leone – Refugio

– Pichi De Benedictis – Sudaca

Cumbia

– Ayelen Beker – Furia

– Jarana Paraná – Prendiendo fuego

– La Malvonera – Canciones de La Malvonera

– La Vanidosa – Depende de ti

Electrónica – Experimental

– Ale Siniestro – Telepatía

– Charly Egg – Electropopulista

– Ice Machine – Tribute – Reconstruction Inc. Vol 1

– Los Cuentos de la Buena Pipa – Cuentos Aislados

– Maia Basso – La pregunta última

– San Tarcisio – Marblewave

Folklore

– Clara Bertolini – ¿Cómo suena? Músiquitas con orejas

– Cuarteto Karé – Yuyay

– Gustavo Berón – Reencuentro con el alma

– Liliana Pérez – Surcando La Huella

– Pablo Lavaca – La Vida Misma

– Yara Dúo – Así como alumbrar

Hip Hop – Rap – Trap

– Dagger – Me Acuerdo

– El Coma – Ópera Rap

– Joako 22 – 022

– Lusio – Soft Boys

– Sodio Flow – M.I.S.E.R.Y.A

– Yoru – Dagger – Historias de rotos corazones

Jazz

– Heinrichsdorff-Suárez – Sección Manzana Gráfico

– Marcelo Vizarri trio – Juegos dantescos

– Pablo Juárez – Encuentros

Metal – Hard Rock

– Cumbre y Abismo – Calvario

– Disgusting – Deja que ladren

– Limbo – El arte del engaño

– No Stone – Road into the darknes

Pop – Indie Pop – Synth Pop

– Lichi – Tecnología

– Lucas Marte – Jardín Parlante

– Lusio – Sombra

– Rama Empanda – Rama Empanda

– Seimur – Elegante

– Zubi – El futuro habrá esperado

Punk

– Dekadencia – Gorgona

– Feliz oscuridad – Feliz oscuridad

– Korrosivos – Marcas

– Mensaka – ¡15 años! Con amigos es mejor

– Tensionautas – El Gran Día

– Víctima del vaciamiento – From The Gutters

Rock Alternativo

– 3223 – Voyage

– Andrés Abramowski – Back Up del Cercano Oeste

– Blizters – Luego Amanece

– Hypnosis – Uv

– Tano Viamonte – La Mecánica del tiempo

Rock – Blues

– Álvares y Los Borges – Zona Cero

– Camperas – Todo Desliza

– Cuca – Surmenage

– Julián Miretto y La Turbina – Fugitivo

– Los Rayos – Hablar con los animales

– The Black Ladies – Las dos caras

Ska – Reggae – Fusión

– Amplitud Modulada – Aire

– La Casa del árbol – Renascente

– Los Lanzallamas – Perspectiva

– Matías Bresciani – Por Mano Propia

– Pedro y Cómplices – Mundo Viejo

– Portátiles Steady Club – Ghettos

Tango

– Adrián Abonizzio y La Máquina Invisible – Ciudad Malandrina

– Camiletti – Breventano – Linya

– Javier Migled – Cuestión de Ganas

– Juan Luis Mur – Runfla

– Leonel Capitano – Barricadas

– Leonel Lúquez – Garúa