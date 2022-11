Rosario Central le pegó duro a Mateo Tanlongo: “Estafó al club que lo formó”

Mateo Tanlongo está a un paso de firmar contrato con Sporting Lisboa para convertirse en refuerzo del club portugués desde el 1ero de enero de 2023, cuando finalice su vínculo con Rosario Central. Mientras tanto, en el Mundo Canalla siguen las repercusiones sobre la decisión del volante de emigrar de Arroyito como jugador libre, sin que los auriazules reciban dinero por su pase. En las redes sociales, los hinchas manifiestan su malestar contra Tanlongo y la dirigencia centralista, a quien también se la responsabiliza por lo sucedido.

Desde la vereda de la directiva, el que alzó la voz para hablar sobre el tema fue el protesorero de la institución, Esteban Ferreyra. Tanlongo “estafó a Rosario Central” fue la lapidaria definición de la situación de parte de Ferreyra, en diálogo con el sitio web Rosario 3. El dirigente auriazul se mostró molesto, entre otras cuestiones, porque aseguró que el mediocampista, que aún con contrato vigente viajó a Portugal para firmar con el Sporting Lisboa, había prometido renovar en Arroyito

El vínculo entre Tanlongo y Central, rubricado en junio de 2020, llegará a su fin el próximo 31 de diciembre. Y la expectativa de la directiva canalla antes de esa fecha era la de llegar a un acuerdo que beneficiara a ambas partes, al club y al propio jugador. Pero el sorpresivo viaje de Tanlongo a Portugal para firmar con Sporting Lisboa, algo legalmente válido, echó por tierra con esa posibilidad.

En el último tiempo, Tanlongo cambió su representación. Las últimas charlas de Central en la búsqueda de la renovación contractual ya no fueron con el papá, Fabián, que desde siempre oficiaba de agente de su hijo. El nuevo interlocutor pasó a ser la poderosa empresa ICM Stellar Sport, que fue la promotora del arribo de Tanlongo a Sporting de Lisboa, donde firmaría un contrato de cinco años de duración.

“Estafó al club que lo formó y desarrolló”, dijo sobre lo sucedido, claramente molesto, Esteban Ferreyra. Y agregó: “La responsabilidad es siempre del jugador, él elige y él eligió. Según el protesorero canalla, quedó claro que Tanlongo “no tiene principios y valores; él estafó y la víctima es el club”.

Consultado sobre las razones por las que Tanlongo siguió jugando hasta el final del torneo sin haber renovado vínculo con Central, el directivo no dudó en su respuesta: “Él (por Mateo Tanlongo) le mintió a Carlos Tevez, porque le decía que estaba por firmar; y su padre (por Fabián Tanlongo) le mintió a Guillermo Hanonno (NdR. Secretario general de Central) porque también le aseguraba que iban a estampar la firma”.

“Hay dos caminos para elegir, uno es el de la verdad, los principios y los valores; y el otro es el de las mentiras, ése fue el que eligieron los Tanlongo”, se quejó Ferreyra. Y por último añadió sobre el tema: “Creo en la palabra, creo en dar una mano, pero evidentemente ellos no; principios y valores es mi síntesis”.

Carloni habló por redes

El presidente en ejercicio de Rosario Central, Ricardo Carloni, confirmó durante este martes que existen “tratativas” por el tema Mateo Tanlongo. Así, aunque no fue a través de una cuenta del club, Rosario Central entregó la primera referencia sobre la situación del volante, que desde el domingo se encuentra en Portugal acordado su incorporación a Sporting Lisboa como jugador libre.

Desde su cuenta de red social Twitter (@carloniricardo), el titular canalla aseguró que negocian buscando preservar el patrimonio del club. Aunque no dejó en claro con quién o quiénes son esas “tratativas”, si con la representación del volante, con el Sporting Lisboa, o con ambos.

El posteo de Carloni, que se difundió al mediodía, fue el siguiente: “Como presidente en ejercicio de Rosario Central que-ría informar respecto al jugador Mateo Tanlongo, que estamos llevando adelante tratativas a fin de preservar el patrimonio de la Institución y que sea beneficioso para todas las partes. Pronto in-formaremos novedades, sean positivas o no. Gracias”.