Newell’s espera que Lanús defina si quiere o no a Lautaro Morales

Lautaro Morales es el arquero elegido por Gabriel Heinze para la temporada 2023, pero por estas horas la dirigencia leprosa aguarda que Lanús decida o no “repescar” al jugador y as{i definir si negocia su continuidad en el Parque o el Gringo busca otra alternativa.

Heinze repasó detalladamente todos los partidos de Newell’s de esta temporada, y quedó muy conforme con lo que vio de Morales. A eso hay que sumarle el interés mostrado por el arquero en quedarse, algo que hizo público, e incluso se lo comunicó a la gente de Lanús. Una de las condiciones que Heinze pretende de los futbolistas que lleguen al Parque pasa por las ganas de sumarse al proyecto, sin importar lo económico u otras cuestiones. Y el gesto de Morales no hizo más que convencer al Gringo.

Pero Lanús tiene una cláusula de repesca en diciembre, y algunos directivos manifestaron que iban a recuperar al arquero prestado a Newell’s, aunque aún no hubo ninguna notificación formal sobre el tema.

Al parecer los directivos granates aguardan que Frank Kudelka defina si va a querer o no a Morales, en especial porque Monetti se fue. Aunque tampoco hay que descartar que el entrenador opte por otro nombre, ya que a Morales lo tenía relegado como tercer arquero cuando vino a Newell’s.

La duda pasa por saber hasta cuándo esperará Heinze para definir si va por otro arquero, ya que Williams Barlasina estará como alternativa, al igual que Ramiro Macagno, pero si no se queda Morales, el Gringo pretende sumar un refuerzo y uno de los que tiene en carpeta es Lucas Hoyos.

