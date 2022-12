Rosario 7, el secreto del éxito contado por los arquitectos del título logrado en Paraná

La piedra basal fue que todo el proyecto comenzará por armar un buen grupo de trabajo en el staff técnico y luego hacer lo mismo con el plantel. Federico Amelong y Pablo Iguri fueron los responsables de ese primer paso. Luego, bajar conceptos que los jugadores tomaron como principal arma para constituir un grupo unido y fuerte. Y el resultado fue ganar el Seven de la República en Paraná el pasado fin de semana.

Para conocer más la historia, El Hincha dialogó con los entrenadores del seleccionado de juego reducido de la URR: Amelong e Iguri, más uno de sus colaboradores: Román Miralles.

El encargado de romper el hielo fue Pablo Iguri, hombre de Universitario, al decir: “Lo primero que teníamos que tener en claro era un plan de juego. Con Tito (Amelong) empezamos las prácticas en octubre haciendo una convocatoria grande, porque sabemos que a fin de año es difícil para los jugadores porque tienen un año de competencia encima, arrastran lesiones, molestias y sobre todo cansancio. Entonces trabajar con antelación aspectos de juegos, ideas, destrezas era empezar a meter de a poco el casete de Seven y para cuando se acerque la fecha del torneo, al menos tengan una idea de lo que queríamos con respecto al juego y no haya que cambiar el chip de una semana para la otra”.

Luego, agregó: “Una vez que llegas a las últimas instancias y hay que armar un equipo, y dar la lista de jugadores, el mensaje que dimos antes de viajar era hacer mucho hincapié en armar un buen grupo, fundamental, parece una frase armada pero sin eso es difícil y creo que lo logramos. Rápidamente armaron un gran grupo de amigos que obviamente con ayuda de los resultados iba reforzándose y hoy después de haber logrado el campeonato, ves en sus redes o en los grupos de WhatsApp los mensajes entre ellos y ese aspecto lo logramos con creces. Buen grupo humano, mucho respeto y un plan de juego claro. Esas fueron las claves, entre otros factores que siempre tienen que darse para poder llegar donde llegaron”.

En sintonía, Amelong expresó: “Los torneos internos de la Unión de martes y jueves más el Seven de GER, fueron de gran aporte para que los jugadores agarren rodaje y ritmo de Seven, la mayoría jugó bastante esos días. Fue muy positivo, porque pasar el chip del rugby de XV al Seven es una transición muy difícil, y que hayan jugado varios partidos nos vino muy bien. Aunque nos hubiera gustado jugar como equipo, no se pudo, pero fue muy fructífero tener esa competencia previa”.

Repasando el camino al título, Rosario se sacó de encima a rivales complicados y todos candidatos al título: Córdoba, Uruguay, Tucumán y Buenos Aires. El duelo con Los Dogos, el primer día de competencia, fue clave. No sólo porque le dio a Rosario el primer lugar sino porque ratificó el buen momento del equipo, otorgándole la confianza necesaria para afrontar el segundo día. “A medida que iban pasando los partidos y se iban dando los resultados, nos íbamos dando cuenta que el equipo estaba para pelear arriba, además el equipo estaba muy sólido en la parte defensiva, que no es un detalle menor cuando jugas Seven, ya que es muy difícil, hacía mucho calor, pero el todos los chicos estaban muy bien físicamente. Iban pasando los partidos y nos íbamos entusiasmando, y son partidos de Seven, tuvimos la confianza en alto, y por suerte se nos dio”, dijo Tito Amelong.

Dos incorporaciones que sumaron mucho fueron las de dos históricos del rugby rosarino y con varias participaciones en el torneo que se juega en Paraná: Francisco Cuneo y Román Miralles. “Arranque este año en el club con la M14, realmente me sentí cómodo con los chicos, fue un gran año. Y cuando me invitaron a formar parte del staff del seleccionado ni lo dudé, sabía que iba a ser totalmente distinto a lo que venía siendo en los últimos años. Nos fuimos por demás de satisfechos, no solo por el campeonato sino por el tremendo grupo humano que se armó”, dijo Miralles y sobre el nivel que se vio en Entre Ríos, el hombre de Duendes afirmó: “Siempre es bueno el nivel de los equipos en el Seven de la República. Lo que si te puedo decir es q estos chicos se comieron la cancha! Solo tenían en la cabeza ganarle al q se ponga enfrente, y se notó”.

El camino al título de Rosario fue el siguiente: en fase de grupos el día sábado, se impuso a Mar del Plata en el debut por 24 a 14. En el segundo partido le ganó a Lagos del Sur por 31 a 7 y el cierre fue ante un candidato al título como lo es Córdoba, el que derrotó por un ajustado 7 a 0.

Ya en domingo, en cuartos de final logró superar a Uruguay por 19 a 14. En semifinales tuvo que batallar para imponerse a Tucumán por 24 a 15. Y en la definición ante las Águilas, a las que sorprendió con un 21 a 0, pero el campeón 2021 dio pelea, y dejo el marcador final por 21 a 12, y desató el festejo rosarino en la capital de Entre Ríos.

El plantel campeón de la Unión de Rugby de Rosario contó con Federico Amelong y Pablo Iguri como entrenadores, quienes eligieron a los siguientes jugadores: Gonzalo Fraga (Los Caranchos), Nahuel Romero (Old Resian), Emiliano Ferrari y Manuel Santi (Jockey Club), Felipe Costa (Gimnasia y Esgrima), Juan Ignacio Araujo, Giuliano Bufarini, Guido Chesini y Martín Pellegrino (Duendes), Marcos Auguste y Gregorio Cuello (capitán) (Universitario) y Ramiro Bustos (Provincial). El staff se completa con Román Miralles y Francisco Cuneo (asistentes), Pablo Edery (Kinesiólogo), Martin Santi (preparador físico) y como mánager Ricardo Pettit, histórico colaborador de distintos seleccionados de la URR y desde hace unos años en el Seven.

“Pude ver a todos jugar en la triple jornada de Seven que cada uno jugó con sus clubes, y con el seleccionado jugaron como en sus clubes, así sintieron la camiseta y tuvieron un gran sentido de pertenencia”, dijo Iguri. Para el ahora entrenador Académico no fue un título más, ya que en 2009 formó parte del título como jugador y ahora en 2022 le toca como entrenador: “ Lo primero que se siente es alegría, mucha alegría y después se aumenta cuando pensás que también lo ganaste como jugador, me trae el recuerdo de un momento único, porque sabés exactamente lo que sienten los chicos en ese momento, lo importante que es para ellos y para Rosario ganar un torneo de cualquier categoría o modalidad y que van a quedar en la historia del seleccionado”.

El staff tuvo su momento de charla con los jugadores, pero Amelong aprovechó el encuentro con El Hincha para enviarles un mensaje a todo el equipo: “Para todo el staff lo primero era armar un buen grupo, y en ese sentido fuimos más campeones que adentro de la cancha. Se armó un Mgrupo hermoso, los chicos son todos excelentes personas, muy comprometidos desde el día uno, arrancamos a entrenar en octubre, todos súper respetuosos, muy compañeros entre ellos, y se terminó armando un grupo increíble, esa fue la base de la que vino después. Jugaban por el de al lado, jugaban como si defendieran la camiseta de su club pero vistiendo la del seleccionado de Rosario, que no suele pasar y esto hace mucho que no pasa en Rosario, y se consiguió gracias al grupo que armaron los chicos. De parte de todo el staff: felicitarlos nuevamente, agradecerles porque pasamos un fin de semana increíble y lo terminamos de la mejor manera”.

Rosario es campeón de Seven del Rugby Argentino, al conquistar el Seven de la República, quinta corona para el Ñandú en su historia, y lo más importante para poder lograr tener el éxito deportivo se basó en conformar un gran grupo humano. Entrenadores de distintos clubes, jugadores de gran parte de los clubes de la ciudad, pero con un objetivo en común: defender la camiseta de la URR como si fuese la del club.