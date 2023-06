Rodrigo Sánchez: “Se desea y se trabaja para lograrlo, pero que se dé es increíble”

“No siempre podemos probar el sabor de la adrenalina, pero no hay corazón que no haya probado una espina”. Para Rodrigo Sánchez el camino del básquet no sólo fue un deseo de pibe, fue una apuesta al sacrificio, de resiliencia, a intentar, aprender y volver a probar. Con éxitos en el camino de ascenso, es cierto, hoy el pibe de Echesortu que armó las valijas para irse a Boca allá hace tiempo, disfruta de su título de Liga Nacional, pero en el trayecto pasó de todo.

Es que este Rodrigo que besa la Copa y enciende un habano conserva los valores que le dio su familia, su amor por el barrio y los amigos, pero también va rápido a la tribuna para tomar en brazos a su hijo y sumarlo a los festejos. El pibe se transformó en hombre así como modificó su juego para nadar en el difícil océano del básquet argentino.

“Estoy muy feliz. Trabajamos con todo el equipo desde hace once meses para lograr este objetivo principal, que en definitiva fue para lo que se armó el equipo. Sabíamos que era muy difícil lograrlo porque este torneo es muy duro y hay varios equipos que se armaron para conseguir lo mismo. Por eso estamos muy contentos por haberlo concretado”, contó Rodrigo minutos después de bajarse de la caravana de festejos que recorrió Santiago del Estero, tierra de básquet que maneja nuevos héroes.

“Me sentí muy bien durante la temporada. Para llegar a Quimsa tuve que sacrificar muchas cosas como protagonismo y minutos en cancha, hay días en que tomaba más tiros y otros en los que no los tomaba. Pero en el momento en el que tomé la decisión de venir al club sabía que esto iba a pasar, que éramos diez jugadores que podían jugar y anotar, con nacionales y extranjeros con mucho talento, todos lo entendimos y por eso dimos un salto de calidad para hacer los playoffs que hicimos en los que perdimos un solo juego y la gran final que hicimos”, analizó sobre un rol si se quiere secundario que debió asumir pero que sin embargo le otorgó protagonismo.

Y si de reconstruirse y adaptarse se trata la cosa, Quimsa lo debió hacer dentro de una misma temporada que lo sometió a vaivenes de juego que incluso le costaron la salida a un gran entrenador: “Tuvimos momentos de mucha irregularidad, pero tras la salida de Manu (Córdoba) y la llegada de Leandro (Ramella) nos dimos cuenta de que si no hacíamos un clic en defensa y nos sacrificábamos más en equipo todo el talento que teníamos no nos iba a servir. Ese fue el cambio más grande a nivel defensivo y se vio en cómo le bajamos el goleo a Boca”.

“La clave estuvo en lo largo del equipo. Boca tenía mucho renombre y talento, por ejemplo con Balbi, Mata o Tucker, pero eran más cortos que nosotros y desde el inicio sabíamos que sacar ventaja ahí. La segunda línea lo hicimos igual que los iniciales y por eso sacamos la ventaja”, resumió con convicción Sánchez.

Y al momento de recordar el camino, aquel inicio de pibe a puro sueño, se sincera y dice que este éxito supera a los anhelos: “Cuando es chico uno sueña con jugar en primera, jugar la Liga, tener minutos, pero esto es increíble”.

Ese trayecto lo llevó por todas las categorías del básquet argento: “Tuve que bajar al Federal, salir campeón, jugar Liga Argentina, perder dos finales, salir campeón del Súper 4. Por eso llegar a la Liga y salir campeón es algo inimaginable. Se desea, se trabaja para eso, pero que se dé es increíble”. Por eso se abraza a la Copa, la mima, la besa, y disfruta de otro momento de felicidad en el básquet, esta vez en la elite.