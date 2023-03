Robertito Funes Ugarte sobre el caso Corazza: “Es un tema de su vida privada”

En medio de una serie de denuncias cruzadas por el escándalo mediático de ribetes judiciales en relación con los abusos de menores y una red de trata que, entre otros, terminó con Marcelo Corazza, primer ganador de Gran Hermano y empleado de Telefé detenido, un comentario de Robertito Funes Ugarte sobre el caso indignó a las redes y es tendencia por estas horas.

El conductor de La noche de los ex, programa satélite de la presente edición de Gran Hermano que también emite Telefé dio su postura sobre el caso con un comentario fuera de lugar dado que más allá de todo, Corazza está detenido y es investigado dentro de una causa por corrupción de menores.

Funes Ugarte opinó de manera muy desafortunada y dijo: “El de Corazza es un tema que pertenece a su vida privada”.

Durante la emisión de un programa que conduce en AM 990, Robertito expresó: “Se conoció la situación de Marcelo Corazza, quien trabaja o trabajaba, porque ahora está suspendido de la empresa para la que yo trabajo desde hace siete años. Él trabajaba como productor en Telefé, dentro del formato de Gran Hermano”.

“Hubo un allanamiento en la casa de Marcelo Corazza y en las de otras tres personas que están involucradas en un supuesto abuso sexual y con el tema importante de que también habría trata de personas”, agregó.

“Yo soy el conductor de los viernes, de La noche de los ex, en Gran Hermano. Él no va siempre, pero casi siempre lo tenemos como panelista dentro del grupo de los ex participantes. Entonces, como me están llamando de todas las radios y de diferentes canales y me están consultando qué es lo que yo pienso, lo que yo pienso es exactamente esto: es un tema privado de Marcelo Corazza. Eso pertenece a la vida privada de él”, expresó sin vueltas dejando de lado la cuestión judicial y lo aberrante de las escuchas que acompañan una causa que en los próximos días podría tener aún más novedades y nuevos involucrados”.