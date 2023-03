Central contrató al abogado Mariano Cúneo Libarona para investigar a la gestión anterior

Central anunció que decidió contratar al abogado penalista Mariano Cúneo Libarona y a un equipo de peritos contables para analizar la situación de la institución y determinar si se eleva una denuncia a la justicia.

En la auditoría que se llevó a cabo en el club de Arroyito a partir del cambio de gobierno, la nueva comisión directiva destacó que “se detectaron serias irregularidades, algunas de las cuales podrían apuntarse como delitos por estafa y administración fraudulenta”. Por ese motivo, “sumado a la responsabilidad estatutaria de resguardar los intereses del club, la CD de Rosario Central decidió contratar al reconocido abogado penalista Mariano Cúneo Libarona y a un equipo de peritos contables”.

El grupo de trabajo encabezado por Cúneo Libarona, abogado reconocido de Buenos Aires, explicaron desde el club, serán los encargados de determinar si los datos que arrojan las pericias realizadas hasta el momento alcanzan como para elevar una denuncia a la justicia y, en ese caso, definir también el grado de responsabilidad que les cabría a los dirigentes de turno y a la contadora Romina Baronti, quien podría ser instigadora o participe determinante en estas maniobras dado por el rol desempeñado que se corroboraría a partir de testimonios recogidos.

“En cuanto a Cúneo Libarona, varias veces vinculado a litigios en nuestro fútbol, cuenta entre otros con el antecedente de haber llevado adelante una demanda por supuesta administración fraudulenta en River contra el ex presidente Daniel Passarella y su cúpula dirigencial, quienes debieron comparecer en juicio oral por la causa”, detallaron.

Además, en cuanto su trabajo vinculado al mundo del fútbol, Cúneo Libarona fue abogado y asesor de diversas instituciones deportivas, y lo es aún en la actualidad de otras como Racing y River. Fue consultado en diversas ocasiones por la Asociación de Fútbol Argentino y también representó legalmente a distintos futbolistas (Diego Armando Maradona, Claudio Caniggia, Martín Palermo, Ezequiel Lavezzi, entre otros), y también fue requerido a partir de diversos conflictos protagonizados por: Andrés D’ Alessando, Luis Oscar “Lucho” González, y otros.

“Miembros de la actual CD auriazul corroboraron que, en los últimos meses del mandato de la CD anterior, aún estando en funciones, Baronti ha ofrecido sus servicios a otros clubes y representantes del fútbol argentino. Una grave conducta anti ética. Y ahora que ya no está en Central, está activamente ofreciendo sus servicios en clubes y agencias de intermediarios; algo delicado teniendo en cuenta que maneja información sensible de “los números” de Rosario Central”, continuó el comunicado en el que afirman que “la novedad no fue bien recibida por los dirigentes canallas, que estarían dispuestos a demandarla en caso que así lo consideren”.