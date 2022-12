Reactivación de una fábrica de ladrillos con historia

La ex Cerámica del Sur fue recuperada por inversores privados, incentivados por las ventajas comparativas de la provincia de Santa Fe y porque la región está creciendo muchísimo en términos de construcción y parques industriales. Comenzará a operar en enero con la fabricación de ladrillos huecos

La ex Cerámica del Sur, ubicada en la localidad de Arroyo Seco, en el límite con Fighiera, cerró definitivamente en junio de 2018 agobiada por la fuerte recesión económica y la suba de tarifas en los servicios de energía eléctrica y gas.

Antes del cierre, los propietarios de la firma evaluaron infructuosamente incursionar en la elaboración de cerámicos rojos huecos y abandonar la producción de ladrillos de adobe macizos para salvar la fábrica de la quiebra, pero la falta de financiamiento terminó con el despido de diez trabajadores y una planta abandonada.

Hoy, el contexto económico y el crecimiento productivo de la provincia de Santa Fe son los dos factores que analizaron Ignacio Sierra y Joaquín Villafañe para invertir en la apertura de la fábrica de ladrillos en Arroyo Seco y recuperar el esplendor que supo tener.

“Somos de la provincia de Corrientes y en Buenos Aires tenemos una fábrica de bebidas. Fabricamos Gin y se llama Aconcagua. Es una destilería bastante grande en Buenos Aires en Villa Lynch, Partido de Gral. San Martín”, cuentan.

“La idea inicial era fabricar en Corrientes. Un conocido que tenemos en Rosario nos habla de esta planta, que estuvo cerrada desde hace mucho tiempo en Arroyo Seco. Tomamos la determinación de ir a visitarla ya que teníamos las máquinas compradas. Nos juntamos con los dueños anteriores y terminamos firmando un contrato de alquiler a largo plazo para poder fabricar. La planta está muy caída porque hace diez años que estaba cerrada y arrancamos con un plan de reestructuración. Todavía estamos terminando de armar la planta y suponemos que a mediados de enero ya vamos a estar funcionando. La inversión la estimábamos en 30 millones de pesos pero hoy está superando los 50 millones” comentó Sierra.

Un millón de ladrillos huecos mensuales

La planta llevará el nombre de Cerámica Aconcagua y tienen planificado producir en una primera etapa, un millón de ladrillos huecos mensuales y proyectan una nueva inversión a futuro: “Seguramente vamos a realizar una inversión después de 8 o 12 meses para aumentar la producción, pero al inicio es la cantidad que estimamos. Vamos a producir ladrillos huecos cerámicos de 8, 12 y 18 y luego vamos a producir portátiles ya que tenemos las matrices. Estimamos que trabajarán 30 personas entre operarios y administrativos”, señalan los inversores.

Ambos empresarios evaluaron las condiciones actuales del mercado de la construcción y las ventajas comparativas que tiene la provincia de Santa Fe para decidir invertir con capitales propios y recuperar la producción de ladrillos en el lugar: “La cerámica que estaba antes hacía ladrillos de adobe. Son productos diferentes. Los ladrillos de adobe con el tiempo fueron perdiendo importancia en el mercado y el ladrillo cerámico empezó a tomar más peso. Ellos hacían ladrillos compactos y nosotros huecos, así que ya de por sí son diferentes productos aunque el sistema de producción es casi el mismo”.

“Vemos que en la Argentina hay un déficit habitacional muy grande y es una deuda de los gobiernos anteriores y del gobierno actual. Creemos que los dos negocios más redituables son la construcción y la alimentación, y en cierto punto es lo que hacemos. Rosario y alrededores son regiones que están creciendo muchísimo en términos de construcción y parques industriales y Arroyo Seco está enclavada en una de las provincias que más exportación tiene en el país. Así que decidimos bien el lugar” expresó Sierra.

“Argentina, país de oportunidades”

Recuperar y poner en funcionamiento la planta no es tarea fácil. Durante los años que permaneció cerrada la planta, se robaron el transformador eléctrico y el tendido de cables aéreos. Una de las primeras dificultades con las que se encontraron fue realizar los trámites de factibilidad y aprobación frente a la Empresa Provincial de la Energía: “La EPE ha tenido buena predisposición pero obviamente los tiempos no son los que uno pretende. Todas las obras de remodelación la estamos realizando con generadores eléctricos pero sin electricidad no podemos poner la fábrica en condiciones”. Es por este motivo que Ignacio Sierra solicitó la colaboración de la municipalidad de Arroyo Seco y de la Comuna de Fighiera para avanzar con los trámites de habilitación industrial frente al organismo provincial.

En ese sentido recibieron la visita del secretario de Industria, Claudio Mossuz, y el subsecretario de Industria y Parques Industriales, Ivan Piascik, quienes recorrieron las instalaciones en el mes de noviembre: “Se pusieron a disposición y estamos tratando de tener un poco de financiamiento. Toda la inversión la realizamos con capitales propios sin financiarnos con bancos, ni privados ni estatales. Se empezó a ser cuesta arriba y queremos comprar más maquinarias como cargadores frontales y por parte de la provincia hay un compromiso en este sentido”, apuntó Villafañe.

A pesar de las dificultades que se van presentando para la puesta en funcionamiento de la cerámica Aconcagua, Ignacio Sierra considera que “Argentina es el país de las oportunidades”, ya que no descarta realizar otras inversiones en la provincia: “En otros países hacer este tipo de inversiones es mucho más complicado y requiere de mucha más inversión. Acá hay muchas oportunidades. Yo fui empleado y me hubiese gustado que alguien me diga que se puede invertir, que se puede conseguir financiamiento. Se requieren horas de trabajo descomunal pero las oportunidades están. Nosotros ya estamos pensando en nuevos proyectos industriales, ya tenemos dando vuelta algunas ideas y nos interesa Santa Fe por el crecimiento que está teniendo” concluyó.