¿Quién dijo que todo estaba perdido? Caova vino a ofrecer su corazón y llevó la serie al lunes

Cuando parecía que todo estaba perdido, llegó Caova a ofrecer su corazón, a dejar lo que le quedaba, porque si tocaba perder los encontraría vacíos de energías, habiendo dado todo. Estaba claro que habiendo probado casi todo desde lo estratégico y basquetbolístico, a Gnass y compañía solo les restaba entregarse enteros, jugar un partido de esos que tienen pinta de batalla por cada pelota. Y lo hicieron. Y lo ganaron. El 74 a 71 en la lluviosa noche del viernes en Olegario no borra lo que pasó en los duelos anteriores, pero sube el 1-2 a la pizarra y lleva la serie al lunes en Gimnasia. No es poco.

Gnass apostó a un quinteto diferente, le puso centímetros a la ecuación con Prat de dos y Rojas de tres más Correa y Maggi como internos para equilibrar el uno a uno, mejorar en los cambios en individual y sobrecargar cerca del aro. Y en casa tuvo referencias, encontró a un Prat picante, pudo correr un poco más y sacar ventaja de los espacios más reducidos que en Gimnasia.

Por primera vez en la serie Correa fue facto acumulando juego y generando espacios para el resto y así edificó una diferencia que llegó a ser de 13 cuando se encendió Cordero.

Pero Gimnasia tiene con qué dar pelea, sea la cancha que sea, la estrategia rival que sea y el grado de intensidad del adversario. Ettorre cortó la defensa, Yanson tomó la carga del goleo y Meinero emparejó la lucha cerca del cesto.

Sin embargo, en esta ocasión no tuvo incisivos a Suárez ni Capra, bien controlados, y en el final del juego no pudo aprovechar los libres fallados por Caova (7 en un ratito para redondear una noche negra en ese apartado). Tuvo Gimnasia un par de chances con el rebote ofensivo, pero no pudo concretar ninguna y en un partido que no estuvo exento de quejas y discusiones, el Funebrero alargó la serie. Cuando ya casi nadie creía, Caova ofreció su corazón y descontó.

SÍNTESIS

CAOVA 74: Santiago Cordero 8, Pablo Prat 21, Gastón Rojas 14, Franco Correa 12, Pablo Maggi 6 (fi), Santiago Cinel 5, Sebastián Pereira 6, Guido Rodríguez 2. DT: Néstor Gnass.

GIMNASIA 71: Lautaro Suárez 3, Augusto Capra 5, Alejandro Ettorre 8, Maximiliano Yanson 19, Juan Pablo Evangelista 3 (fi), Iñaki Saenz 2, Agustín Chiana 8, Andrés Meinero 15, Jeremías Minzer 0, Ramiro Iglesias 8,

ESTADIO: Caova

ÁRBITROS: Petrone, Jerez, Helder

PARCIALES: 26/23, 46/39 y 59/56

LO QUE VIENE

El lunes a las 21.30 en Gimnasia se llevará a cabo el cuarto partido de la serie final de la Superliga. Caova está obligado a ganar nuevamente para forzar el quinto duelo en su estadio, programado para el jueves 15.

DEMORA

Si bien la lluvia asustó a todos en la previa del juego, se trabajó para que el piso seque y esté perfecto para las 21.30, pero el partido comenzó con unos veinte minutos de demora porque al llegar los jueces no se pudo hacer funcionar el sistema de estadísticas y planilla digital, por lo que se confeccionó la vieja y querida planilla de papel.

ESTA VEZ, MENOS PÚBLICO

Será por la lluvia, será por el feriado, por Argentina, o por lo que sea, en esta ocasión el estadio no estuvo ni cerca del marco de la jornada inicial de la serie y tampoco de la cantidad de público que se vio en Gimnasia.