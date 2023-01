Presentan “Mapeo de lectura. De lo íntimo a lo colectivo”

“Mapeo de lecturas. De lo íntimo a lo colectivo”, de María Belén Campero y Pau Turina, editado por Mal de archivo Emisiones, será presentado este miércoles 4 de enero a las 19 en la librería Mal de Archivo (Urquiza 1613).

La presentación se realizará en modalidad taller y a través de las distintas actividades se mostrará cómo la lectura puede ser, al mismo tiempo, un acto tan íntimo como colectivo y un espacio de encuentro y reflexión. Para asistir, se requiere inscripción en este link.

Mapeo es un cuaderno para hacer un registro de lecturas. A través de diferentes propuestas invita a descubrir el camino propio como lector. Está dividido en secciones a partir de las cuales se pueden conectar lecturas pasadas con las presentes y programar las futuras. El libro “propone conversar sobre libros, hacer de la lectura un acto colectivo y compartir con otros y otras, tu gusto por leer”.

“Creemos en la libertad de la lectura, en que cada persona elige su propio camino, y que ese camino, es una aventura. Entonces, no hay un mapa establecido, no hay un camino correcto por el cual caminar. Hay libros que nos movilizan, hay libros que nos marcan, hay libros que son tesoros y que son brújulas. Este cuaderno intentará hacer preguntas y no dar respuestas, intentará que cuando quieras y así lo desees, vuelvas a recordar qué sensaciones te trajeron esos textos, esas historias, quién eras cuando las leías y quién sentís que sos ahora, un tiempo después”, comentaron las autoras.

Además, consideraron: “Creemos en la literatura que habilita la conversación, con otros y con uno. Que habilita el diálogo y la reflexión. Creemos en la literatura como un encuentro, con ideas, con momentos, con sensaciones, con estados de ánimo. Y creemos en la literatura como acto de compartir. Por eso, este cuaderno es una propuesta para compartir nuestras inquietudes y sensaciones, para crear una conversación que se multiplique sin límites hasta donde quiera llegar”.

Leer es contar una historia. Es percibir, escuchar, es jugar con las palabras, con los sonidos, con la memoria. Leer es recordar, es hacer que vuelvan las voces que nos contaron. Es guardar un secreto y elegir con quién compartirlo. Leer es encender una linterna para cambiar la luz con la que miramos el mundo. ¿Por qué leemos? Tal vez para no olvidar cuán vivas nos sentimos cuando lo hacemos.

El cuaderno tiene prólogo de la escritora Lila Gianelloni: “Este encuentro que proponen Belén Campero y Pau Turina tiene la delicadeza y el trabajo minucioso de las tejedoras y nos ofrecen estas páginas como una bitácora para quien navega, como tierra fértil para quien cultiva un jardín”.

Sobre las autoras:

Pau Turina es comunicadora social y periodista especializada en literatura. Conduce podcasts y envía un newsletter sobre libros “Lectora Voraz”. Coordina talleres de lectura, entre el que se encuentra “Disruptivas” de narradoras latinoamericanas contemporáneas. Hace entrevistas en la revista Desmadres y también participa en la columna literaria en el programa “Un lunes copado” en Radio Universidad.

María Belén Campero es investigadora del Conicet, licenciada y doctora en Filosofía con diploma superior en Infancia, Educación y Pedagogía y máster en Filosofía. Coordina talleres de lectura filosófica y clínicas de escritura. Publicó “Mine y el tiempo” (Cosas invisibles, 2018), “Mine y el recuerdo” (Cosas invisibles, 2019), “Cuando morimos nos quedamos en casa” (Alción, 2018), “¿Cómo sé que soy un gato?” (2022) y “Todas las semillas” (Ojoreja, 2022).