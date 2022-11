Presentan el libro “En búsqueda de los vínculos perdidos entre la medicina y la cultura”

Desde la primera Cátedra de Clínica Médica de la Facultad de Ciencias Médicas, invitan al acto de presentación del libro En búsqueda de los vínculos perdidos entre la medicina y la cultura. El mismo se llevará a cabo en el auditorio Débora Ferrandini de la mencionada Facultad, el 22 de noviembre a las 19.

El libro es esencialmente el resultado de una tarea propuesta por el 2007 con el propósito de rescatar, tal como lo expresa el título, los vínculos perdidos por causas diversas entre la formación médica y las humanidades. Surge del acuerdo de quienes convencidos de que se necesitaba mucho más que la pura formación técnica de los médicos, de que más allá de los conocimientos que proporciona la ciencia, existe un vacío a llenar, para dejar atrás las carencias padecidas en época de estudiantes y que la responsabilidad actual ameritaba enfrentar. Así fue que se inauguró la revista virtual Medicina y Cultura la que sobrevivió catorce años gracias a la colaboración de personas provenientes de otros ámbitos de la cultura. Medicina y Cultura fue el puntapié inicial para este libro.

Así llegó el momento de esta nueva y apasionada aventura. No fue menos complicada la tarea de seleccionar un número acotado de ensayos que, sin duda, deja afuera otros de gran valor y, con ellos, a numerosos colaboradores de la revista, cometiéndose un acto de injusticia que en un futuro libro se compensará. No obstante, con esta elección afirmamos que cada uno expresa la notable injerencia de la cultura toda en pos de la formación de un médico humanista acorde a nuestros tiempos, que tenga como centro indiscutible a hombres y a mujeres en los momentos más cruciales de su vida. La salud y la enfermedad, la vida y la muerte juegan en sus páginas a través de la literatura, el cine, la pintura, la antropología, la historia, la resiliencia, la bioética. Por esta razón es un libro que no tiene un destinatario explícito. El destino de un libro nunca puede ser expresado taxativamente de antemano. Si quisiéramos ensayar uno, éste debería ser plural: todas las personas que se interesen por saber de nuestras inquietudes; saber, por ejemplo, que desde hace largo tiempo se ha buscado en la cátedra ampliar el horizonte puramente biológico y técnico de una mirada que atañe a la sociedad entera, ésta es, la mirada del médico y de la médica a quien recurriremos en algún momento de nuestras vidas.

Sin obviar que los destinatarios naturales, como ocurrió con Medicina y Cultura, son estudiantes y médicos en formación, para que comprendan que es necesario acudir a las humanidades con el objetivo de lograr que de simples técnicos se transformen en hombres y mujeres íntegros y dignos de ejercer la profesión humanística por excelencia, con una mirada total, pero a la vez individual y única hacia quienes consultan esperanzados en que encontrarán en médicos/as a veces la curación, otras, sólo el acompañamiento amable y compasivo en todos los aspectos que constituyen su identidad

En la presentación se escuchará la palabra y los comentarios de los autores: Alcides Greca, Daniel Flichtentrei, Jorgelina Presta, Ricardo Ricci, Oscar Bottasso, Elisabetta Pagliarulo, Federico Ferroggiaro, María José Goás, y Amalia Pati como compiladora.