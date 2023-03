Plenario de La Corriente en Rosario: “No pueden hablar como si hubiesen nacido de un repollo”

En Rosario se llevó a cabo el primer plenario de La Corriente Nacional de la Militancia Santa Fe del año. Allí, ante más de 300 militantes, los principales referentes provinciales y locales llamaron a “reivindicar las políticas del gobierno del Frente de Todos” y apuntaron contra la oposición al asegurar que “no pueden hablar como si hubiesen nacido de un repollo”. De esta manera, subidos al escenario Agustín Rossi, Leandro Busatto, Norma López, Roberto Sukerman, Germán Martínez y Juan Giani expresaron ante la militancia.

“Este año se juega mucho más que una elección. Nunca, desde que asumió Néstor Kirchner, tuvimos en frente a una derecha tan desembozada, que dicen lo que viene a hacer y para qué quiere tomar el poder. En esta elección se juega una parte del sentido de la historia, por primera vez vamos a enfrentar a quienes dicen que el problema de la Argentina es el peronismo y el populismo”, apuntó Rossi contra la derecha.

Asimismo, sostuvo que “la oposición no puede hablar como si hubiese nacido de un repollo. No van a poder resolver los problemas quienes los generaron”. Y continuó “tenemos que decirle a los argentinos que confíen cuatro años más en nosotros para resolver los enormes problemas que generaron ellos tan solo cuatro años de gestión”, resaltó Rossi.

Finalmente, el actual JGM aseguró “confío en la inteligencia, el compromiso y el patriotismo de los principales dirigentes para encontrar la mejor arquitectura electoral que lleve al Frente de Todos a la victoria en las próximas elecciones presidenciales”.

Por su parte, Leandro Busatto afirmó sostuvo que “en las próximas elecciones estarán en juego cuestiones básicas, como la posibilidad de que los trabajadores peleen por sus salarios a través de las paritarias, la salud y la educación pública. También pidió “menos diferencias dentro del Frente de Todos”. “Necesitamos más unidad, porque lo que está en juego es demasiado importante”, agregó.

Busatto, que lanzó su precandidatura a gobernador, también afirmó que “Santa Fe necesita una política en seguridad diferente, porque ya no hay margen”. “Hace diez años, cuando decíamos que la política se estaba alejando de la toma de decisiones en seguridad, se reían de nosotros. Advertimos lo que estaba pasando y no fuimos escuchados. Decíamos que había un doble pacto en Santa Fe: de la política con la policía y de la policía con el delito. Miren si no teníamos razón”, expresó.

Finalmente, consideró que en Santa Fe el llamado “frente de frentes” es “un armado opositor que reivindica las políticas que llevó adelante Mauricio Macri, que perjudicaron a la provincia”. “No queremos que gobierne ese frente, pero tampoco un peronismo que se parezca demasiado”, advirtió.

Asimismo, la concejala rosarina Norma López consideró “Los nuevos partidos de derecha vienen a saquear las arcas de la provincia, miremos qué pasó con Vicentin”.

“Necesitamos seguir construyendo esperanza, nosotros estuvimos siempre del lado de las políticas de inclusión y fortalecimiento, jamás estuvimos en contra de las políticas de ajustes y estigmatización”, continuó López.

En otro tramo de su discurso, la concejala explicó: “La naturalización de las desigualdades fue lo que consolidó la gestión del frente progresista y esa base es la violencia que vivimos en Rosario, habrá que distribuir la riqueza y que llegue de forma de justicia social y de seguridad”.

“Compañeros y compañeras, vencimos en el 1973, lo hicimos en el 2003 con Néstor y Cristina, en el 2019 con el Frente de Todos y lo vamos a volver a hacer en el 2023 convocando a todos y todas, los trabajadores, la base del Peronismo”, finalizó la vicepresidenta del partido justicialista de Santa Fe.

A su turno, el ya lanzado precandidato a Intendente Roberto Sukerman recordó que hace 50 años el peronismo no gobierna Rosario y manifestó que “Mónica Fein fue una mala intendenta y Pablo Javkin -actual intendente- tiene el mérito de ser peor y es la última etapa de la decadencia. La sociedad nos pide que nos hagamos cargo de reconstruir Rosario”

“Rosario no puede seguir como está, y de nosotros dependen esos cambios, abramos los brazos y recibamos a todos los que quieran una Rosario más inclusiva y con justicia social”, instó Sukerman a los presentes de cara a su candidatura por la intendencia.

En tanto, el actual jefe de bloque de diputados y diputadas Nacionales por el Frente de Todos Germán Martínez anunció que en los próximos días en el Congreso Nacional “vamos a presentar un proyecto para terminar con las sociedades anónimas simplificadas que creó Macri. No hay economías delictivas sin financiamiento espúreo. Se terminó la guita en negro”, resaltó al referirse a la problemática del narcotráfico en Rosario al tiempo que enumeró “si hoy tenemos más gendarmes, una oficina de la UIF y a punto de tener una ley de fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe, es gracias a que Agustín Rossi es jefe de ministros”.

Además, Martínez instó a los presentes “a levantar el ánimo, a no dejarnos confundir y a militar para que este año vuelva a ganar un candidato o candidata a presidente del Frente de Todos”.

Finalmente, el referente y precandidato a concejal por Rosario Juan Giani propuso militar contra “la derecha gorila, neoliberal que no fue capaz de repudiar el intento de asesinato a la Vicepresidenta. Hay que militar con todas las ganas para evitar que ellos ganen”.

“El gobierno nacional tiene muchos logros. Ningún gobierno invirtió tanto en la universidad pública como el de Néstor, Cristina y el de Alberto Fernández”, enumeró Giani.