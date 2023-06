Plagiaron a Hernán Casciari y él respondió con su característico humor irónico

Por Noticias Argentinas

El escritor Hernán Casciari fue protagonista involuntario de un concurso literario en México por un sorpresivo caso de plagio que llegó desde Colombia y él zanjó el problema con una salida tan curiosa como simpática.

Casciari relató en su cuenta de Twitter: “Hace unas semanas me contactaron, muy tristes, dos escritoras mexicanas. Su editorial había hecho un concurso de cuentos y se había editado un libro hermoso con los ganadores. Cuando todos los volúmenes ya estaban impresos, alguien notó que el primer premio era un plagio.” Ese primer mensaje del autor está acompañado de la portada del libro, titulado Sin vergüenza.

Hace unas semanas me contactaron, muy tristes, dos escritoras mexicanas. Su editorial había hecho un concurso de cuentos y se había editado un libro hermoso con los ganadores. Cuando todos los volúmenes ya estaban impresos, alguien notó que el primer premio era un plagio. (+) pic.twitter.com/VAzfUw2NIQ — Hernán Casciari (@casciari) June 7, 2023

“Al cuento ganador lo firmaba un tal Arturo Méndez Osorio, y era realmente un cuento mío de 2006. Cuando las editoras se enteraron me pidieron que por favor no les hiciera juicio, y me prometieron que iban a retirar la partida de libros, incluso perdiendo plata”, continuó el escritor, autor de Messi es un perro y otras obras, además de ser el impulsor y creador de la revista Orsai.

Al final, Casciari aseguró que encontró una solución interesante para el caso. “Les dije que el plagio es, en realidad, un homenaje secreto que hacen algunos sin darse cuenta, y que les mandaría una tarjeta con una «Fe de erratas» para que la incluyan en el libro. Y así fue como las editoras, con alivio, no perdieron plata y todo tuvo #FinalFeliz”, publicó, junto a la imagen donde se puede leer el texto de su tarjeta.

“El cuento que aparece en la página 11 de este libro, firmado por Arturo Méndez Osorio, se parece bastante a un relato mío llamado Diario de amor durante una catástrofe. Ambas historias tienen la misma cantidad de palabras y todas están ubicadas en el mismo orden. Las organizadoras de este certamen sospechan que Osorio ha cometido plagio, pero a mí me ilusiona pensar que ha sido solo una casualidad. En el caso de que no, vaya mi enhorabuena a Luis Martínez Andrade, porque su cuento Hofstade de la página 21, ha resultado el verdadero ganador del concurso”, escribió Casciari.