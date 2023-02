Peter Lanzani: “«Argentina, 1985» muestra al mundo lo mejor de nuestra industria”

El actor Peter Lanzani, uno de los protagonistas de Argentina, 1985, del realizador Santiago Mitre y donde encarna al fiscal Luis Moreno Ocampo, que secundó a Julio Strassera (Ricardo Darín) durante el juicio a los comandantes de la última dictadura militar, manifestó en Londres su emoción por las nominaciones recibidas por la película, que incluyen el Oscar, el Bafta británico y los Goya españoles, y destacó la importancia de promover la industria audiovisual argentina al exterior con una historia del país.

“Estoy muy feliz de que esta película haya sido nominada a tantos premios y tan importantes. Esto demuestra que el trabajo de todos los que hicimos posible el film fue reconocido. Esto es una gran oportunidad para seguir mostrando al mundo lo mejor de nuestra industria artística y cultural”, dijo Lanzani en una entrevista con Télam.

También aseguró que el recorrido de la película fuera de Argentina lo está viviendo “con mucha felicidad” y tratando de “aprovecharlo lo máximo posible”. “Representar a nuestro país en premios tan importantes y llevar nuestra industria y nuestra cultura audiovisual afuera y con una historia tan fuerte es una emoción enorme”, sostuvo.

A su vez, ante las nominaciones al Oscar como mejor film internacional, al igual que los Bafta y los premios Goya por mejor film iberoamericano, expresó: “Creo que los premios son un lindo reconocimiento pero el premio más grande lo tuvimos mientras hicimos la película. Confiábamos en lo que estábamos haciendo y mostramos muchísimo respeto con la historia y mientras la fuimos estrenando y viendo con personas de diferentes públicos e idiomas confirmamos nuestras mejores sospechas. El premio más grande es el cariño de la gente y que el público de todo el mundo la haya entendido y la haya hecho propia”.

Ante la consulta de por qué el film impactó tanto fuera del país, señaló: “La película habla por sí sola, es una historia muy fuerte y una historia de mucho coraje. Una película que habla de humanidad, que habla de democracia cuando siempre está en juego. Y creo que tiene un mensaje súper positivo. Por eso creo que la gente empatiza tanto con la historia, más allá de que no hayan vivido este juicio en carne propia en sus propios países. Recuerdo cuando la vimos por primera vez en Venecia, con periodistas y público de todos los países y de diferentes idiomas y el aplauso y la emoción que sentían, era como si lo hubiesen vivido en carne propia. Eso fue muy emocionante para nosotros, y también saber que la historia funciona”.

Además, apuntó: “Me parece que es una película que habla sobre humanidad. Cuando leí el guión no traté de ponerme de un lado o del otro sino que elegí el punto de vista de las víctimas de la dictadura. Me parece que la película no trata sobre Strassera, Moreno Campo o los militares, sino sobre (Adriana) Calvo de Laborde, que se animó después de todo lo que vivió, a pararse en frente de un tribunal con un coraje tremendo”.

También reconoció no haber conocido tan en profundidad la historia del juicio a las Juntas antes la película, a lo cual sumó: “Creo que está bueno que se cuente de esta manera porque sienta el precedente de que es muy necesario saber más sobre la historia de nuestro país y que se estudie más. Yo creo que es una película que en sí le habla a las nuevas generaciones y eso me parece que es súper positivo”.

Por otro lado, sobre el parecido físico al fiscal Moreno Ocampo, mencionó: “Creo que trabajamos mucho en lo que es el look de época, más que nada para ambientar en los 80. Después, Santiago Mitre y Mariano Llinás escribieron un guión espectacular, así que construimos un poco el personaje que estaba ahí; no quisimos caracterizarlo o hacerlo exactamente como él era en esa época, sino que armamos el Luis Moreno Ocampo que nos pedía y necesitaba el guión”.

En materia de nominaciones a los premios Goya, después los Bafta y en marzo los Oscar y expectativas, compartió no tener ninguna ya que “la expectativa genera sufrimiento”. “Para mí ya estar nominados o poder estar haciendo el camino que estamos haciendo y llegar lejos con una película de nuestro país y representando a nuestro país es un premio gigante. Después veremos qué sucede. Siempre queremos llegar lo más lejos que podamos, pero estamos muy contentos, muy orgullosos con el camino recorrido hasta acá”.