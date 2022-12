Pedro Almodóvar estrenará en el Festival de Cannes “Strange Way of Life”, un western gay

Siempre corrido de cualquier lugar de posible comodidad y luego de años de negarse, al frente de uno de sus primeros proyectos en inglés, el director de cine español Pedro Almodóvar reveló en las últimas horas que Strange Way of Life (Extraña forma de vida), película protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal y el texano Ethan Hawke, se estrenará en mayo en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

Almodóvar, citado por el sitio de espectáculos Variety, dio la novedad en el podcast At Your Service, de su amiga la cantante Dua Lipa. De este modo, el realizador de Dolor y gloria, entre una veintena de películas memorables, describió el film de media hora como un “western queer, en el sentido de que hay dos hombres y se aman”, pero que los personajes de Pascal y Hawke “se comportan en esa situación de manera opuesta”.

“Se trata de la masculinidad en un sentido profundo, porque el western es un género masculino. Lo que puedo decirles sobre la película es que tiene muchos de los elementos del western: al pistolero, el rancho, al sheriff”, sostuvo acerca del film que sucede a la multipremiada Madres paralelas.

Sin embargo, el también director de Mujeres al borde de un ataque de nervios y La piel que habito, afirmó: “Lo que tiene la película y que la mayoría de los westerns no tienen es el tipo de diálogo que no creo que una película occidental haya capturado jamás entre dos hombres. Y ahora creo que te estoy diciendo un poco demasiado”.

Rodado en inglés, Strange Way of Life comienza con un hombre, Silva, cabalgando por un desierto hasta Bitter Creek, a donde fue a visitar al sheriff Jake. Veinticinco años antes, los dos hombres trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva llega con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, pero a la mañana siguiente el Sheriff Jake le dice que el verdadero motivo de su visita no son los recuerdos de su antigua amistad.

Almodóvar explicó anteriormente que el título de la película hace eco del nombre de un famoso fado escrito y cantado por la portuguesa Amália Rodrigues, la gran referente del género. Su letra afirma que no hay existencia más extraña que la que ignora los propios deseos, lo que plantea la pregunta de hasta qué punto la película podría convertir ese deseo latente.

Amor por el cortometraje

Después de rodar y de estrenar en pandemia su versión de la obra teatral La voz humana, de Jean Cocteau, protagonizada por Tilda Swinton, Almodóvar le volvió a tomar el gusto al cortometraje como pasaba en los comienzos de su carrera. De todos modos, este western breve llegará a los cines antes de que el director se lance de lleno al que será su gran proyecto internacional, Manual para señoras de la limpieza, la anunciada adaptación del libro de Lucía Berlin que protagonizará Cate Blanchett.

Esta es la primera vez que el manchego filma con los actores Pedro Pascal y Ethan Hawke, y junto a ellos hay un reparto variopinto de actores como Pedro Casablanc, con el que Almodóvar ya trabajó en Dolor y gloria; Sara Sálamo, Jasón Fernández, el portugués José Condessa, Manu Ríos (Elite) y el modelo George Steane.

La película se rodó en una parte en el desierto de Tabernas en Almería, y en el poblado que hace cincuenta años construyó Sergio Leone para rodar su trilogía del dólar junto a Clint Eastwood.

El western que no fue

Cabe recordar que el director español estuvo a punto de dirigir Brokeback Mountain, el multipremiado western que contaba una historia de amor entre dos vaqueros que finalmente dirigió Ang Lee. Almodóvar siempre dijo que su versión de aquella historia habría tenido mucho más sexo. “Y no hubiera sido gratuito: la historia original de Annie Proulx trata sobre una relación física, una relación animal. Así que el sexo es necesario, porque es el cuerpo de la historia. Yo tenía esa imagen: dos tíos que empiezan a hacer el amor como animales, como si fuera una forma de sobrevivir al frío de la montaña”, dijo en una entrevista con la revista norteamericana Empire, lo que supone que Extraña forma de vida podría ser su versión o relectura de aquella relación que en la pantalla grande encarnaron el recordado Heath Ledger junto a Jake Gyllenhaal.

Otro premio

En un gran momento de su carrera, Pedro Almodóvar recibirá el Premio Feroz de Honor 2023, que concede la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) y que recogerá en Zaragoza el 28 de enero, durante la décima gala de estos galardones que reconocen lo mejor de la cosecha audiovisual del año.

El comité organizador de los Feroz 2023 ha decidido otorgar su distinción honorífica a Almodóvar “por ser una de las voces más reconocibles e influyentes del cine de autor contemporáneo”, más allá de todos sus Oscar y reconocimientos internacionales.

“Pedro Almodóvar es universal por feroz, y de ahí, la evidencia del premio”, señalaron los organizadores en un comunicado.

“Fiel a sí mismo desde el primer corto hasta el último de sus 22 largometrajes, Almodóvar irrumpió en el cine por primera vez en plena Movida Madrileña y la AICE subraya especialmente ese verbo, irrumpir, por cuanto supone de ruptura con ideas enmohecidas, mapas equivocados, comportamientos rancios, modales de otros tiempos”, plantearon.

“No sólo ha creado un estilo, una forma de ver la vida y hasta un adjetivo (almodovariano) para la lengua española y sus traducciones correspondientes a todos los idiomas, sino que se ha empeñado en renovarse a cada paso”, señalaron finalmente.