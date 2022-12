¡Ganó Argentina! Con sufrimiento venció a Australia y se metió en cuatros de final

El festejo interminable del plantel argentino de cara a los hinchas que reventaron otra vez el estadio tuvo sensación de desahogo. Argentina está en cuartos de final de la Copa del Mundo. Merecido, jugó para estar ahí. Aunque este Mundial lleno de sorpresas no le podía dar el boleto sin algo de sufrimiento y después de fallar varias veces para liquidar el pleito, EL Dibu Martínez tuvo que poner el cuerpo en la última jugada para no extender todo a un suplementario. Fue 2-1 para la Scaloneta sobre Australia, y ahora lo espera Países Bajos, el viernes a las 16.

La Selección se encontró con el partido que se preveía. Australia plantó a todo su equipo detrás de mediacancha y trató de no darle espacios Messi. Y cuando algún argentino superaba la línea, la falta era el recurso para cortar. El partido pedía paciencia, y Argentina la tiene como virtud. No importó que en media hora el equipo no pudiera patear un tiro al arco, nunca modificó el libreto, sabía que los espacios iban a aparecer.

Se extrañó a Di María. Esa búsqueda de ganar en el uno a uno de Fideo no la tuvo Papu Gómez. Y los laterales tampoco pudieron marcar tendencia en ofensiva. No se avizoraba cómo abrir el cerrojo australiano, pero este equipo siempre tiene respuestas.

El partido lo destrabó Messi, otra vez, como contra México. El rosarino inició una jugada por derecha, Mac Allister metió un pase forntal a Otamendi, y Lionel tomó la pelota y le dio un pase a la red entremedio de miles de piernas australianas.

El 1-0 no modificó la postura australiana. Replegado atrás, con rigor físico permitido por el árbitro polaco, el elenco de Oceanía sólo apostaba a lastimar de cabeza, pero ahí hubo buenas respuestas de Argentina, en especial de Otamendi.

El incanzable Julián Álvarez tuvo su premio. Junto a De Paul complicaron una salida del arquero Ryan y el ex River sólo tuvo que empujar la pelota a la red. Y el 2-0 parecía terminar con el pleito.

Scaloni empezó a recambiar energía con los cambios. Ya había modificado esquema al incluir a Lisandro Martínez por el Papu, pero mandó a la cancha a Lautaro Martínez en busca de darle la chance de un gol que le sacara la mufa de un Mundial para el olvido del Toro.

Pero este Mundial repleto de sorpresas no podía permitir que Argentina disfrutara del final. Un zapatazo australiano que se iba a Arabia se desvió en el camino en la cabeza de Enzo Fernández y descolocó al Dibu, que iba a buscar la pelota para el saque de arco. Descuento que encendió la alarma.

Lejos de recuperar confianza, Lautaro Martínez desaprovechó un momento mágico de Messi en el partido. El delantero del Inter dilapidó tres chances claras y mantuvo con vida a los australianos.

Los siete minutos de extensión, una constante en esta Copa del Mundo, se hicieron eternos. Hubo un cruce salvador de Lisandro Martínez tras una jugada maradoniana de Behich que casi infartó a los cuarenta y pico de millones de argentinos, sumado a todo el pueblo de Bangladesch, Sri Lanka, India y Oriente Medio. Y quedaba algo más.

En el último centro, Kuol se encontró con la pelota que superó a todos y su remate lo bloqueó el Dibu, para suspirar y festejar el pasaje a cuartos. Para ilusionarse con un equipo que deja el alma en la cancha, que cuando puede juega, que tiene un técnico que supo cambiar a tiempo, y que juega con ventaja, porque tiene al mejor del mundo en busca de cumplir su sueño, el de todos, levantar la Copa del Mundo.