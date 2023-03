Paritarias: la Provincia mejoró la oferta a estatales y docentes y agregó una cláusula gatillo

El Gobierno de Santa Fe les ofreció este jueves a los trabajadores docentes y estatales un incremento salarial del 40% hasta julio, en tres tramos y con dos cláusulas de ajuste automático por inflación, que fue bien recibida por la dirigencia gremial porque contempla una mejora de 6,5 puntos respecto del inicio de las paritarias.

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, indicó en Casa de Gobierno que la oferta es del 40% en tramos del 22% en marzo, 10% en mayo y 8% en julio, con dos cláusulas “de garantía o ajuste automático” en mayo y julio, “cuando se comparen los haberes con la inflación”.

La nueva oferta mejora la inicial en 6,5 puntos y fue bien recibida por el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Jorge Hoffmann, quien sostuvo que “es una propuesta que amerita ser puesta a consideración”.

“Con una economía inflacionaria como la nuestra es difícil no solo discutir el salario, sino poder prever. En última instancia siempre estamos corriendo atrás. Esta propuesta significa una mejora importante en lo que eran las primeras, que nosotros no aceptamos y no sometimos a consideración para evitar el rechazo”, afirmó el dirigente.

Hoffman adelantó que hoy habrá reunión de delegados y mañana a las 12 lo volverán a hacer “para auscultar cuál es la decisión de los procesos de votación en todos los lugares de la provincia”.

La misma propuesta que recibieron ATE y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) fue extendida a la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) y al Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) en una reunión llevada a cabo en el Ministerio de Trabajo.

Los docentes, que ayer concluyeron su cuarto día de paro en rechazo de la primera propuesta, realizarán a partir de hoy reuniones, mañana votarán en los distintos departamentos y el sábado al mediodía darán a conocer lo resuelto por las bases.

Por otra parte, la misma propuesta será extendida mañana a las 12 a los representantes de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) y el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus).

“Creemos que en lo salarial, con esta propuesta estamos cubriendo con margen todo lo que es la inflación esperada, y como resguardo introducimos estas dos cláusulas de ajuste automático”, indicó Pusineri.

Sobre los distintos sectores, el ministro explicó que “en términos generales y en lo porcentual, la provincia trabaja sin discriminar” a estatales, docentes y trabajadores de la salud, y que “después hay un impacto hacia cada uno de los escafalones, que es lo que charlamos con cada uno de los gremios”.