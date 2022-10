Paritaria docente: Provincia propuso devolver los días de paro descontados y blanquear otros pagos

Luego de una clima de mucha tensión, y tras una nueva protesta de los docentes públicos, este lunes el gobierno provincial retomó la paritaria con Amsafé después de seis días de paro. El encuentro finalizó cerca de las 18 –con un cuarto intermedio en horas de la tarde– y cerró con una nueva propuesta del gobierno santafesino al gremio de maestros públicos.

Según explicó el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, en diálogo con la prensa al término del encuentro en la ciudad de Santa Fe el primer punto de la nueva propuesta del gobierno provincial es el compromiso de devolver los descuentos realizados por los días de paro.

“El primer punto es la devolución de los montos descontados por planilla complementaria el 14 de octubre con la incorporación del aumento del 12 por ciento de aumento extra para septiembre”, detalló el dirigente gremial.

Además, dijo que la oferta también se compromete a no descontar las 6 jornadas de paro de septiembre y un blanqueo en octubre de sumas no remunerativas del salario que terminarán impactando en el total de bolsillo.

Finalmente, el gobierno se compromete a retomar la discusión salarial el 1º de diciembre y a una convocatoria a concursos de cargos de dirección como la incorporación de tareas vacantes, según detalló Alonso desde la ciudad de Santa Fe.

Ahora el gremio Amsafé deberá definir si acepta la nueva propuesta del gobierno santafesino luego de la tensión generada por las medidas de fuerza y los descuentos de los días de paro.

Qué dijo Cantero antes del encuentro

“Vamos con toda la predisposición para acercar posiciones”, había señalado Cantero en contacto con la emisora local Radio 2 temprano en la mañana y antes del encuentro. Recordó que la oferta salarial se mantiene: “Es la propuesta que está cobrando el 90 por ciento de los trabajadores de la Provincia”.

La oferta en cuestión supone un 77% de aumento para todo el año: a lo acordado en marzo se sumaba un 31% en tres partes, 20% en septiembre, 7% en octubre y noviembre, y un posterior 5% en diciembre cuando volverán a sentarse.

Además, Cantero destacó que los docentes cuentan con el Boleto Educativo Gratuito, extensiones horarias y titularización de horas cátedras que suman a los sueldos y las oportunidades laborales.

Para la ministra, “Amsafé tiene que resolver de qué manera comunica a sus bases las propuestas que abordamos en las paritarias para que las pueden discutir en su integralidad”.

En tal sentido, señaló que hubo poca “claridad” hacia la bases de parte de una dirigencia sindical “irreductible”; recordó que el rechazo a la oferta que sí aceptaron los docentes privados, los estatales y los médicos fue votada con un margen muy estrecho.

Criticó tal “reacción desmedida, cuando uno dice que quiere sentarse en una mesa de diálogo para construir acuerdo”, pero aseguró: “Confío en los maestros”.

“Algunos dirigentes sindicales son irreductibles y no me sorprende, pero creo que muchos docentes han estado pensando otra cosa”, señaló.

Consultada sobre el descuento de los días de paro, aseguró: “Va a ser un tema de la mesa de dialogo”: “A todos los docentes les propusimos un modo de recuperación de los servicios no prestados y a cambio de esto, la devolución del importe de los días no trabajados. Ya que los docentes deben estar en las escuelas hasta el 30 de diciembre (la idea es) que se dieran clases efectivas hasta el 23” para recuperar los contenidos no dados durante las huelgas”.