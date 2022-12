Pará pará: ¿Vos me querés decir que Fantino no va como candidato a gobernador de Santa Fe?

El conductor avisó que no está cerca de ningún espacio político. Y aunque confirmó que está interesado en incursionar en la política institucional, dijo que no será durante el inminente año

“No es en 2023”. Así, el conductor televisivo con aspiraciones políticas Alejandro Fantino desactivó las versiones que lo ubicaban como potencial candidato a la Gobernación en Santa Fe para las elecciones del año que se viene. Lo hizo este jueves, y además se sacó presiones de encima al enfatizar que no está cerca de ningún espacio político. Lo que sí confirmó es que le interesa incursionar en la política institucional, pero no ahora y sin definir con quiénes.

Las aclaraciones sobre rumores que antes dejó correr fueron durante el programa Multiverso Fantino en Neura Media, la plataforma de streaming que fundó tras dejar ESPN. “No es en 2023” y “No voy con nadie en las elecciones que vienen en Santa Fe” fueron tajantes y escuetas frases para desarmar operaciones en torno a su figura.

No sólo alejó espectativas en torno al peronismo, con el que los dimes y diretes lo asociaron cuando arrancaron las especulaciones o globos de ensayo políticos. “No soy de nadie, lo digo de corazón. No me pongan el sayo, no quiero que empiecen a decir que voy con el peronismo, que acompaño al socialismo o que voy con Cambiemos, porque no voy con nadie en las elecciones que vienen en Santa Fe”, desanimó a todos. Al menos por un rato, como enseña la historia de las movidas preelectorales en la Argentina, en las cuales toda aseveración puede ser revertida si los cálculos o las encuestan lo ameritan.

La cercanía al heterogéneo peronismo, sin embargo, no estaba colgada de un pincel. Más precisamente, al subespacio del gobernador Omar Perotti. Sobre fines de noviembre, estuvo con el diputado nacional Roberto Mirabella, espada del actual inquilino de la Casa Gris, y entonces tiró que tenía interés en “recorrer la provincia”. Puntapié para cualquier intento de posicionarse. “A todos les digo que sí, que después de mí vas a ser candidato”, respondió el legislador con el conocido “ni” que no cierra puertas pero tampoco entrega la llave. Más tarde, el rafaelino colocó en su línea sucesoria, tras Mirabella, al senador nacional Marcelo Lewandowski.

Cierto es que hubo un encuentro de Perotti con el periodista, y que Mirabella asistió al casamiento de Fantino, y esas fotos no son gratuitas. Pero el hacedor de Animales Sueltos enfrió expectativas y afirmó que, por ahora, como el nombre del programa, está suelto de todo amarre partidario, o más bien frentista.

“Para ayudar, hay que saber. Entonces, no será ahora. No es ésta, no es en 2023”, refrendó el conductor. Pero será, completó con mención de su edad: “Me empezó a pasar, con 51 años, de tener ganas de ayudar. Me voy a preparar, me voy a formar, más de lo que me formo y preparo ahora, caminando la provincia, caminando el interior del país. Viví en una pecera en los últimos 20 años”.