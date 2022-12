Las plataformas apuestan a lo seguro: spin-offs y continuaciones de productos con éxito probado

Por Victoria Ojam y Nicolás Biederman, Télam

Una esperada serie que lleva a la pantalla uno de los videojuegos más populares de la historia como The Last of Us, nuevos títulos, temporadas de las franquicias de Marvel y Star Wars y el regreso de consagradas como Succession o Severance integran la oferta de contenidos en formato televisivo que podrá verse en 2023.

Aunque no se perfila un año con grandes tanques como este que finaliza, que tuvo entre sus lanzamientos El señor de los anillos: Los anillos de poder y House of the Dragon, la lista para el streaming es nutrida amén de la mentada “guerra”entre plataformas que continúan en busca de estrategias para sumar suscriptores.

Se trata de un panorama que encontró complejidades durante 2022, cuando la competencia se vio atravesada por la recesión económica y la evidente ralentización en la obtención de clientes. Como resultado, comenzaron a idear tácticas en materia de precios, publicidad o inversión tecnológica para lograr un diferencial que atraiga a las audiencias, aún abrumadas por el abanico de servicios para elegir.

En ese marco, la apuesta por lo seguro parece haber ganado -por ahora- la pulseada: adaptaciones, spin-offs y continuaciones de otros productos con éxito probado están a la cabeza de las series más publicitadas, bastante por encima de los conceptos originales que, como desde hace ya varios años, parecen escasear en la industria.

The Last of Us, basada en el multipremiado videojuego -uno de los más vendidos de la historia- y que inaugura temprano el año con su estreno el próximo 15 de enero en HBO y HBO Max, es tal vez la más prominente de esa nómina. En la tira, el chileno Pedro Pascal y la británica Bella Ramsey son un contrabandista y la joven que debe escoltar a través de un Estados Unidos postapocalíptico, amenazado por un hongo capaz de convertir a los humanos en “zombies” asesinos.

En la línea de acción y aventuras pero desde la ciencia ficción también se aguarda el desembarco en Disney+ de cuatro producciones de la franquicia de Star Wars, con la tercera temporada de la aclamada The Mandalorian (1 de marzo), también con Pascal en el papel principal como el cazarrecompensas Din Djarin. Luego, Rosario Dawson retomará el rol que ya había interpretado en esa serie para Ahsoka, que la seguirá en solitario para descubrir más sobre quien fuera, en ese vasto universo ficticio, hábil aprendiz de Jedi del tristemente célebre Anakin Skywalker.

A ellas se unen Skeleton Crew, con el protagónico de Jude Law y ambientada luego del final de la trilogía original creada por George Lucas, y la segunda temporada de la serie animada The Bad Batch (4 de enero), en ambos casos también por Disney+.

También con fecha a definir y virando hacia los superhéroes y el humor negro será el turno de Gen V, spin-off de la irreverente The Boys, serie de Amazon Prime Video basada en el cómic homónimo de 2006 y centrada en una pandilla de desclasados que buscan cobrar las sangrientas cuentas personales que tienen contra los “Súpers”, como llaman a los humanos con habilidades mejoradas que son, al revés que en el arquetipo tradicional, los malos de la historia.

Otros contenidos derivados de producciones del cine y la TV que podrán verse a lo largo de 2023 son Berlín, precuela para Netflix del exagerado drama criminal español La casa de papel que girará en torno al ya conocido personaje encarnado por Pedro Alonso; y The Continental, sobre la juventud e inicios en el hampa de quienes manejan el hotel/casa segura del título, popularizado en la explosiva saga de John Wick, que tendrá su espacio en Prime Video.

De la mano del supertaquillero Universo Cinematográfico de Marvel habrá seis ingresos: las segundas temporadas de la animada What If…? y de Loki, con el protagónico de Tom Hiddleston, así como los estrenos de Secret Invasion, Ironheart, Echo y Agatha: Coven of Chaos, todas para Disney+.

El año próximo también estará poblado por nuevas temporadas de algunas reconocidas propuestas como Succession (HBO y HBO Max), You (Netflix), Shadow and Bone (Netflix), The Witcher (Netflix), Yellowjackets (Paramount+), And Just Like That… (HBO y HBO Max) y Ted Lasso (Apple TV+).

Las continuaciones se completan con El oso (Star+), Barry (HBO y HBO Max), The Morning Show (Apple TV+), Severance (Apple TV+), El juego del calamar (Netflix) y Queen Charlotte“, que funcionará como la tercera entrega del drama romántico Bridgerton (Netflix).

Otras tantas series tendrán su final en 2023, con las últimas temporadas del drama juvenil Riverdale (que en Argentina se ve por Netflix), The Crown (Netflix), The Handmaid’s Tale (Paramount+) y The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video).

En tanto, dentro de los títulos originales que buscarán nuevas audiencias destacan Shrinking, comedia con Jason Segel y Harrison Ford que llegará el 27 de enero a Apple TV+, donde poco después, el 3 de febrero, desembarcará el drama Dear Edward, sobre un niño de 12 años que se transforma en el único sobreviviente de un devastador accidente aéreo, con actuaciones de Connie Britton y Taylor Schilling.

The White House Plumbers, con Woody Harrelson y Justin Theroux (HBO y HBO Max); la tira de ciencia ficción de la famosa dupla conformada por David Benioff y DB Weiss 3 Body Problem (Netflix); la superproducción de espionaje Citadel, ideada por los hermanos Anthony y Joe Russo (Prime Video); The Consultant, con Christoph Waltz (Prime Video); y Dead Ringers, con Rachel Weisz (Prime Video), están entre aquellas que tienen de anzuelo grandes nombres del rubro.

A esa tendencia se sumarán Steven Spielberg y Tom Hanks como productores ejecutivos de Masters of the Air (Apple TV+), que convertirá en trilogía las narrativas de la Segunda Guerra Mundial que el cineasta y el actor ya habían apadrinado en la pantalla chica con Band of Brothers y The Pacific. Love & Death, con Elizabeth Olsen y Lily Rabe (HBO Max); Painkiller, con Matthew Broderick y Uzo Aduba (Netflix); y Beef, con Steven Yeun y Ali Wong; se sumarán también a esa menos promocionada pero cuantiosa lista.