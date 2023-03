Para los actores de la serie “División Palermo”, “el humor educa más que cualquier drama”

Sergio Arboleya, Télam

Y respecto de si en algún momento tuvo temor por abordar desde esa tónica el tema de la discapacidad y otras temáticas sociales sensibles, se explayó: “Creo que temas como estos se pueden tratar siempre y cuando se haga con cuidado, con estudio, con conocimiento de causa, y por eso nosotros sentíamos que para poder hablar de ciertos asuntos necesitábamos asesoramientos, colaboradores de guión y necesitábamos la participación de los actores en estas cuestiones para que vuelquen sus experiencias, para que ellos expresen lo que tenían para decir”.

Por su parte, Hernán Cuevas y Facundo Bogarin repasaron qué sintieron cuando recibieron la propuesta de ser parte de División Palermo.

“Me llamó la atención porque entendí que era algo nuevo y novedoso que nunca se había visto y me surgió una muy buena duda, de esas que te generan ganas de meterte un poco más, y entonces acepté poder audicionar. Por suerte lo hice y pude estar dentro del proyecto que terminó siendo esto maravilloso y particular”, expresó Cuevas

Y Bogarin sumó: “Cuándo recibí la propuesta sentí gran entusiasmo. No había leído el guión aún, pero saber que detrás de este proyecto estaban Santiago y Martín (Garabal) me dio a pensar que iba a estar buenísimo”.

Korovsky contó además cómo viven la repercusión de la serie y a qué la atribuyen: “En lo personal, la vivo con mucha alegría, también con cierta sorpresa y me siento un poco abrumado porque no había vivido algo así con las otras cosas que hice. Me pone muy feliz que la gente pueda reírse de las cosas que nosotros pensamos hace tanto tiempo, ya que hace cuatro años que empezamos el proceso, y entonces un poco habíamos perdido la noción de si lo que estábamos haciendo funcionaba y era gracioso. Ahora la gente nos dice que se ríe con lo que hicimos y me dan ganas de estar en el cine o en el teatro y ver la cara de la otra persona cuando disfruta de lo que propusimos. Este éxito lo atribuyo a que hubo mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha gente talentosa y eso se nota y da estos resultados”.