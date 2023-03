Pampas-Dogos XV hacen historia: primer partido entre dos equipos argentinos profesionales

El amistoso en pretemporada entre Pampas y Dogos XV hizo historia y el encuentro por la 5ª fecha del Súper Rugby Américas del jueves 16 también lo hará. Será la primera vez que de manera oficial se enfrenten dos equipos profesionales que están bajo la tutela de la Unión Argentina, el encuentro se disputará en cancha del Casi desde las 20 con transmisión de Espn 3 y Star+. En el equipo con base en Córdoba serán titulares los rosarinos: Manuel Todaro (Universitario), Ignacio Gandini (Duendes) y Juan Baronio (Jockey Club), mientras que en el banco de suplentes estarán Valentino Dicapua (Duendes) y Franco Giudice (GER).

Al choque en la Catedral, Dogos XV dirigido por Nicolás Galatro llega con cuatro partidos disputados, de los cuales triunfó en tres y cayó de local ante Peñarol Rugby, acumula 16 puntos y es el líder hasta el momento de la tabla de posiciones. El dato más importante es que tras la caída ante el equipo Charrúa, mejoró su juego y recuperó la confianza, para ganarle a Selknam. Para la visita al Casi, Dogos XV presentará una variante, rosarino por rosarino, ingresa Juan Baronio en lugar de Franco Giudice, pasando como fullback el mendocino Julián Hernández. Este cambio Galatro la utilizaba en los segundos tiempos, dándole resultado.

Dogos XV formará con: Santiago Pulella, Boris Wenger, Octavio Filippa, Lautaro Simes, Franco Molina (c), Manuel Todaro, Efraín Elías, Ignacio Gandini, Agustín Moyano, Juan Bautista Baronio, Ernesto Giudice, Leandro Gea Salim, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Soler y Julián Hernández. Mientras que los suplentes serán: Román Pretz, Tomás Bartolini, Ramiro Valdés, Gregorio Hernández, Aitor Bildosola, Juan Cruz Strada, Valentino Dicapua y Franco Giudice.

Por el lado de Pampas, el equipo que dirige Ignacio Fernández Lobbe disputó tres encuentros, con victorias sobre Cobras (visitante) y American Raptors (local), en tanto, en su visita a Chile registró la derrota ante Selknam. La semana pasada quedó libre pero el equipo jugó un amistoso ante Hawks con triunfo argentino.

Fernández Lobbe dispuso tres cambios con respecto a los titulares en el cotejo con American Raptors; el pilar mendocino Rodrigo Martínez sustituirá a Miguel Prince, Federico Lavanini jugará por Lorenzo Colidio, y como medio-scrum estará Rafael Iriarte, en reemplazo de Eliseo Morales. El salteño sufrió un desgarro de grado 2 en el aductor derecho, y se encuentra en plena recuperación.

Pampas formará con: Rodrigo Martínez, Ramiro Gurovich, Javier Coronel, Rodrigo Fernández Criado, Federico Lavanini, Nicolás D´Amorim, Jerónimo Ureta, Santiago Ruiz (c), Rafael Iriarte, Joaquín De La Vega Mendía, Tomás Passaro, Manuel Alfaro, Felipe De La Vega, Benjamín Elizalde y Juan Ignacio Landó. Y el banco de reservas lo integrarán: Valentino Minoyetti, Miguel Prince, Javier Corvalán, Lorenzo Colidio, Manuel Bernstein, Mateo Albanese, Joaquín Lamas y Iñaki Delguy.

Agenda del Súper Rugby Américas

Programación de la quinta fecha: jueves a las 20: Pampas vs. Dogos XV; viernes 17 a las 18: Peñarol Rugby vs. Yacare XV y sábado 18 a las 16: Cobras Brasil XV vs. Selknam.

Las posiciones: Dogos XV 16 puntos; Peñarol Rugby* 14; Yacare XV* y Selknam* 10; Pampas* 9; American Raptors y Cobras Brasil XV 0.