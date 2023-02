Otra mirada de China o del muy lejano oriente

"Los medios dominantes y no pocos políticos y gobiernos nos amedrentan a diario con que el ascenso de China supone una amenaza para el resto del mundo y especialmente para Occidente”, afirma el periodista español Javier García

Zhao Hui y Andrés Osorio (*)

“Los medios dominantes y no pocos políticos y gobiernos nos amedrentan a diario con que el ascenso de China supone una amenaza para el resto del mundo y especialmente para Occidente”, disparo el periodista español Javier García en su último libro “China, amenaza o esperanza. La realidad de una revolución pragmática” (2022).

En una entrevista concedida a la agencia Xinhua, García afirmó que “China no es en absoluto una amenaza” y se ha convertido en la segunda mayor economía del mundo “sin prácticamente disparar un solo tiro, sin violencia, sin guerras, sin colonialismo”.

Campaña de desprestigio

Para el ex corresponsal de la Agencia EFE en Medio Oriente, Venezuela, Alemania y China, la supuesta “teoría de amenaza de China” no es nada más que un sistematizado truco de Estados Unidos para contener el ascenso pacífico del país asiático, que para Washington se trata de un gran desafío a su hegemonía.

“Estados Unidos niega aceptar que su dominio hegemónico del mundo tiene los días contados”, señala García en el libro publicado por Ediciones Akal en la colección A fondo.

El periodista detalló que Washington lanzó una “guerra híbrida” como “un pulpo con múltiples tentáculos” en los sectores económico, comercial, tecnológico, científico, político, sanitario y mediático, combinada con las operaciones de inteligencia y espionaje, campañas de desestabilización en regiones como Xinjiang, apoyo del separatismo en Hong Kong o Taiwan, e intimidación militar a lo largo de las costas chinas.

Entre los múltiples frentes de batalla, García plantea que la campaña de desprestigio contra China es orquestada por los medios de comunicación occidentales que “marcan la agenda y el tono informativo en relación con China” para que el resto de la prensa occidental los sigua “mayormente sin reparos”.

En su obra, García enumeró el “arsenal de palabras” dirigido para infundir miedo en cualquier cosa relacionada con China y reforzar la imagen negativa que se pretende instalar en las cabezas de los lectores, manipulando los términos como “régimen”, “purga”, “propaganda” y “represión” o expresiones como “luchas de poder”, “bajo amenaza” y “trampa de la deuda”.

En este sentido, los ricos de Estados Unidos son millonarios o grandes emprendedores, mientras que los de China, oligarcas. China no cesa a los funcionarios corruptos o ineficientes, sino que los “purga”. China no concede préstamos ventajosos para desarrollar infraestructuras en los países pobres, sino que los “entrampa” en la deuda. China hace “diplomacia de las vacunas”, y otros países las donan desinteresadamente. China “vigila y controla” a los contactos cercanos de casos de Covid-19, y otros países los rastrean.

Según García, los medios de comunicación occidentales crearon una retórica universal de “a qué coste” para buscar de todas maneras la consecuencia negativa sobre una noticia positiva de China, tales como “la economía china crece, pero a qué coste”; “las ciudades chinas se vuelven inteligentes, pero a qué coste”; “China provee abundante nieve para los Juegos Olímpicos de Invierno, pero a qué coste”; etc.

Uno de los ejemplos más “curiosos” es la noticia de la agencia de noticias Bloomberg publicada en diciembre de 2019, reportando que “China cura el cáncer más rápido y barato que nadie, pero a algunos les preocupa que sea demasiado rápido”.

García explica que los medios estadounidenses son los que marcan la pauta, y realmente es muy difícil para los medios europeos salirse de ese camino, pues están muy influenciados por los esos grandes medios.

País diverso y fascinante

Tras cuatro años de residencia en el gigante asiático, García dice que “China me sorprendió. Es un país muy diferente, muy diverso, muy desarrollado en determinadas cosas. Es un país fascinante que tiene muchas cosas que uno no se espera de cómo es la vida en el país”.

Y agregó: “Intenté llegar al país liberándome de todos los prejuicios y con la cabeza lo más abierta posible”.

Como periodista, García conoció a Ding Yan, de 34 años de edad, quien le contó cómo había cambiado su vida, al pasar de vivir de pequeña en el campo, sin agua potable ni electricidad, a estudiar en la universidad, recibirse de filóloga y vivir en la ciudad con acceso a servicios públicos de primera calidad.

“Cuando empiezas a hablar con la gente, te das cuenta de los cambios en China. El cambio que ha experimentado esa generación en los últimos 20 o 30 años, es impresionante”, destacó García.

En septiembre de 2021 decidió dejar el periodismo tras más de 30 años de profesión, porque, afirma contundente, “la bochornosa guerra informativa contra China se ha llevado buenas dosis de mi ilusión por este oficio”.

Para García, el tan proclamado tótem occidental de “prensa libre” se exhibe como “decir exactamente lo mismo, no salirse del guion preestablecido y recalcar una y otra vez lo malo que es el comunismo”, ya que cualquiera que se salga de la senda marcada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y los medios estadounidenses “será apartado o marginado”.

Tras su renuncia como corresponsal de EFE, García empezó a investigar para escribir un libro sobre una China auténtica, debido a que, a su juicio, “muchas cosas de China no se conocen, cuestiones clave, muy importantes para el mundo, que no son conocidas porque no se informa de ellas a los lectores”.

Esperanza para un mundo multipolar

El autor viajó a varias regiones, provincias y ciudades de China como Xinjiang y Shenzhen para conocer de primera mano los temas que quería contar. En cuanto a los supuestos genocidios en Xinjiang, García rechazó tales acusaciones que “no se basan en ninguna situación real ni en un trabajo de campo”.

Y agregó: “En Xinjiang se respeta la cultura uygur, (grupo étnico que vive en las regiones del noroeste de la República Popular China), se enseña el uygur en las escuelas, hay medios de comunicación en ese idioma y la población uygur ha crecido un 16 por ciento en los últimos diez años, o sea, que creció tres veces lo que la media nacional china”.

Al ser consultado sobre las medidas chinas contra la Covid -19, García afirmó que “para nada hubo violaciones a los derechos humanos” y enfatizó que la reciente optimización de la respuesta a la pandemia ha salido en el momento en el que el virus es menos agresivo y se disminuye notablemente el peligro de que haya muchas muertes.

“Si consideramos que la prioridad de cualquier gobierno debe ser salvar la vida de su población, de sus habitantes, la política china ha sido a todas luces efectiva. Ha habido muchísimos menos muertos en China que en los países occidentales y, sobre todo, que en Estados Unidos “, remarcó García.

En lo que se refiere a la lucha contra la pobreza, el autor opinó que es la principal preocupación de todos los ciudadanos del mundo. De acuerdo con los datos oficiales, en los últimos 40 años, China consiguió sacar de la miseria a unos 770 millones de residentes rurales, lo que representa más del 70 por ciento de la reducción de la pobreza global.

Sobre el tema ecológico, García era consciente de que en el mundo se tiene “la imagen de China como un país muy contaminante”, sin embargo, en su investigación concluyó que “es justo lo contrario”.

“China cambió totalmente su modelo de desarrollo económico, ha pasado de un modelo de desarrollo centrado en el crecimiento por encima de todo, sin importar las consecuencias, a uno mucho más ecológico, a uno que tiene mucha consideración al medio ambiente”.

En ese sentido, recordó que el país asiático “está haciendo la transformación energética y se ha convertido en líder en energías renovables, en movilidad eléctrica, en coches eléctricos, en reforestación, además de los proyectos de las ciudades esponja (son ciudades que están diseñadas urbanísticamente para absorber el agua del suelo, en lugar de expulsarla).

García atribuyó los logros a la “revolución pragmática” que lidera el Partido Comunista de China (PCCh) y calificó la manera de hacer la política de “muy peculiar y característica de los chinos”.

“El PCCh experimenta diferentes soluciones para cualquier problema que se le plantea, pone en marcha proyectos piloto en diferentes ciudades sobre medidas que quiere aplicar, y las experimenta. Las que funcionan mejor son las que se adoptan y las que no van bien se rechazan”, explicó García.

Para el periodista, “China no es una amenaza, sino la esperanza para un mundo multipolar en el que todos puedan vivir mucho más tranquilos, comerciando con todo el planeta, dedicando sus energías y recursos a mejorar la vida de su población en lugar del enriquecimiento de unos pocos, intercambiando bienes, conocimiento y cultura, en lugar de armas y bombas”.

Y remarca: “China no tiene intención de imponer su visión a los demás, podría convivir con todos en el mundo multipolar, mucho más pacífico y justo, y mucho mejor para el mundo”.

(*) Agencia Xinhua