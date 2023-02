Espectáculos

Literatura

Mariana Enriquez, “una estrella del rock de la literatura” para la prensa estadounidense

La última novela de la argentina titulada “Nuestra parte de noche” fue publicada hace menos de una semana en Estados Unidos, por el sello Hogarth, y ya recibió múltiples elogios de la prensa de ese país como The Washington Post y The New York Times