Operativo Invierno: presentaron plan de acciones para asistir a personas en situación de calle

El municipio dio inicio este viernes al Operativo Invierno, que año tras año desarrollan de manera conjunta las secretarías de Desarrollo Humano y Hábitat, Salud Pública y Control y Convivencia, junto al Centro de ex Soldados Combatientes de Malvinas y diversas organizaciones, con el objetivo de brindar acompañamiento a aquellas personas que necesitan asistencia ante la llegada de las bajas temperaturas.

Durante el encuentro de presentación, realizado en el refugio ubicado en Felipe Moré al 900, el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, hizo referencia al escenario social que se vive: “Por primera vez en años logramos una continuidad en las políticas públicas a personas en situación de calle. Durante todo el verano tuvimos abierto el refugio, al igual que todos los refugios municipales, y ahora presentamos, conjuntamente con las organizaciones y con ex Combatientes de Malvinas, que nos van a dar una mano para ayudar a las personas que están en indigencia en situación de calle, este operativo”.

También mencionó que van a reforzar “las rondas nocturnas y las rondas a la mañana para poder dar respuesta a todas las llamadas que nos hacen los vecinos y vecinas alertando sobre personas que están en situación de calle o una familia que está en calle para hacer una intervención rápida tanto del área social como del área de Control y Convivencia”.

Luego, el titular de Desarrollo Humano mencionó los servicios que se prestan en el refugio Felipe Moré: “El refugio se abre a partir de las 20 horas y se les da cena, hay un lugar para que puedan bañarse, higienizarse, tienen obviamente camas, aquí tenemos plaza para 50 personas, y después a la mañana desayunan, y trabajamos en red con centros de día, con los distintos lugares que tenemos, también con la agencia nueva que presentó el intendente, de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos”, sostuvo Gianelloni.

“Sabemos que hoy la situación de gente que vive en la calle ha crecido; ha crecido en función de la situación social que estamos viviendo y está siempre muy cruzado con las problemáticas de consumo que tienen hoy los jóvenes y las personas adultas en la ciudad”, mencionó.

En este sentido, el funcionario destacó las nuevas vías de comunicación del vecino o vecina que ven estas situaciones puedan avisar al municipio y lograr una rápida intervención: “Se puede llamar al 147, pero también vamos a agregar en la página rosario.gob.ar una solapa especial que va a decir ‘Operativo Invierno’, situación de calle’, donde rápidamente van a poder, desde cualquier teléfono celular o desde la computadora, ingresar y ver donde se realizan las rondas y también para avisar si ven a alguna persona en situación de calle para poder ir rápidamente a intervenir y abordar la situación”, describió y agregó: “Y ofrecerles obviamente la red de refugios o algún tipo de ayuda social que pueda necesitar la familia o la persona que está en calle”.

Para cerrar, destacó el trabajo histórico de los ex combatientes brindando alimentos en distintos lugares de la ciudad: “Todas las noches, los excombatientes de Malvinas hacen una ronda donde van entregando tanto asistencia alimentaria como también ropa de invierno. Sabemos que hay gente a la que no le gustan los refugios, que prefiere estar en la calle o que le cuesta adaptarse a lugares con otros. Entonces trabajamos para hacer un monitoreo de salud de las personas que están en calle. En este momento tan difícil que está viviendo la Argentina en particular, tenemos que estar con los que más necesitan y eso es parte de este operativo de invierno que estamos lanzando hoy”.

Por su parte, el secretario de Salud, Leonardo Caruana, destacó las acciones que realiza su área para completar el abordaje integral de las personas en situación de calle: “Es importante no esperar que las personas lleguen, sino ir a los distintos lugares, hacer las estrategias de vacunación como se vienen haciendo en los hostales, en los refugios, en los centros de acopio. La verdad que son los lugares donde la gente se junta y allí vamos a vacunar”.

El secretario de Salud hizo hincapié en la importancia del trabajo conjunto: “Estado, organizaciones sociales, Centro de excombatientes, ese es el camino”, señaló y recordó la frase de un sanitarista de Brasil que decía «No hay una buena clínica si no hay vínculo, si no hay un vínculo estable y sostenido». No existe la clínica de la cual veo una persona y después no la conozco. Creo que el trabajo en situación de calle tiene que ver con un vínculo estable y sostenido con esa población”.

Para cerrar, Caruana le dedicó un párrafo al trabajo de las organizaciones: “Hay una gran dedicación, sabemos que son problemáticas muy complejas atravesadas por el consumo, por situaciones que tienen que ver con la desigualdad extrema, y la verdad que son los equipos que están todos los días trabajando allí en esas situaciones que le ponen el cuerpo. Por eso, agradecer el trabajo cotidiano”.

Plan Cuidar

En este marco, se abordan las situaciones de calle que se agravan en invierno unificando todos los equipos, recursos y acciones para trabajar en forma integrada la inclusión y el cuidado, conjuntamente con diversas organizaciones de la ciudad que se suman a esta red.

Red de instituciones que llevan adelante el Operativo Invierno

La red de instituciones está compuesta por equipos municipales de las secretarías de Desarrollo Humano y Hábitat, Salud Pública y Control y Convivencia. Las organizaciones sociales: Centro de Ex-soldados Combatientes en Malvinas, Manos Solidarias, Rosario Solidaria, Haciendo Lío, Rosario Health Save, Fuera del Sistema, Fundación Sí, Madre Teresa de Lourdes, Sol de Noche, Centro de Día Noritas, Centro de Día Suge, Integrarte, Bodai, Nidos, Vínculos, María Auxiliadora, Me llaman calle y Cáritas.

Asistencia de Salud

Se brinda abordaje integral durante todo el año en el ‘Hostal Grandoli’ y en los dispositivos ‘Casas Asistidas’, además, de la atención de emergencias a través del SIES y en las guardias de los hospitales municipales. También se suma la atención de los consumos problemáticos y la atención en los Centros de Salud municipales.

Dispositivo Intervención en calle: Recepción de situaciones

El área de Intervención en Situación de Calle dispone de dos canales para recepcionar situaciones:

El Centro Integrado de Operaciones Rosario (CIOR 147) recepciona telefónicamente avisos que elevan los vecinos de la ciudad alertando sobre personas en situación de calle, que son derivados al Área de Intervención en Situación de Calle de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

A través del portal www.rosario.gob.ar, en el recuadro Operativo invierno, vecinos y vecinas que vean a una persona en situación de calle podrán dar aviso en forma on line y solicitar la intervención del municipio para brindar asistencia.

Dispositivo Intervención en Calle: Recorridas

Los operadores de calle realizan recorridas por diferentes calles, avenidas, parques y plazas durante todo el año. Son quienes hacen un acercamiento preliminar para efectuar la primera escucha y luego implementar diferentes estrategias de intervención. En la época invernal se distribuyen bebidas calientes, frazadas y kit de invierno (cuellera, gorro, guantes y medias) y el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario suma recorridas nocturnas por la ciudad, ofreciendo viandas calientes. Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Salud Pública se despliega la campaña de vacunación antigripal para las personas en situación de calle.

Atención de Situaciones Espontáneas

El Área de Intervención en Situación de Calle cuenta con un dispositivo de atención permanente en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat para abordar situaciones espontáneas. Constituye un primer acercamiento para dar intervención a los equipos de abordaje correspondientes.

Refugios

Los Refugios disponen de equipos de profesionales que abordan y acompañan las situaciones, realizando entrevistas a quienes están allí alojados para profundizar sobre sus trayectorias de vida y delinear la mejor estrategia de intervención.

Hostal Municipal Grandoli:

Alojamiento para hombres mayores de 18 años de edad. Modalidad de atención: 24 hs. Se mantiene abierto durante todo el año. Cuenta con profesionales de distintas disciplinas (trabajadoras sociales, médicas, psicólogas, psiquiatra) y acompañantes convivenciales. La dinámica de trabajo se desarrolla diariamente a través de los diferentes proyectos terapéuticos que se van diseñando en conjunto con cada residente. Capacidad: 30 personas.

Refugio Municipal Felipe Moré:

Alojamiento para hombres mayores de 18 años de edad durante todo el año. Modalidad de Atención: nocturno. Capacidad para 60 personas.

Por la mañana funciona un Centro de Día para el abordaje de las problemáticas vinculadas al consumo problemático de sustancias adictivas en convenio con una ONG.

Caritas:

Alojamiento para mujeres y mujeres con niños. Se mantiene abierto durante todo el año con la modalidad de atención nocturna. Capacidad:15 personas

Cuenta con un equipo interdisciplinario para el acompañamiento de las situaciones.

Red de refugios:

Buen Pastor: Alojamiento para hombres mayores de18 años de edad. Modalidad: nocturno. Se mantiene abierto durante todo el año. Capacidad: 50 personas.

Sol de Noche: Alojamiento para hombres mayores de 45 años de edad. Se mantiene abierto durante la época invernal. Capacidad: 35 personas

Casas Asistidas:

Las Casas Asistidas son un dispositivo de alojamiento para personas en situación de calle, en las que se realizan trabajos interdisciplinarios para favorecer la autonomía del sujeto (entre otros aspectos, la reinserción laboral)

El municipio realiza el soporte técnico y económico. Junto con organizaciones sociales se realiza el acompañamiento a las personas alojadas. Interviene un equipo interdisciplinario integrado por profesionales en psicología, trabajo social y enfermería.

Casa Asistida Santa Fe: aloja hombres que egresaron del Hostal Grandoli

Casa Asistida Bordabehere: aloja hombres egresados de Sol de Noche.