Obras de Bartís, Kartun y una de mujeres de la Villa 31, en el 2023, en el Teatro Nacional Cervantes

“En líneas generales, al equipo que compongo con Jorge Dubatti (subdirector) nos tocó la transición de la pandemia a la posmandemia y muchas de las obras que seguimos estrenando corresponden a programación pendiente que a efecto de las medidas de aislamiento y las restricciones a la presencialidad no se pudieron estrenar”, contó a la agencia de noticias Télam la productora santafesina Gladis Contreras, directora del Cervantes desde noviembre de 2021.

Las siete producciones a realizarse en 2023 en el marco del programa TNC Produce en el País son De quién es el mar, proyecto de Astrid Urban (Santa Rosa, La Pampa); Cueva caliente, mientras los filósofos duermen, proyecto de Paco Giménez (Ciudad de Córdoba); Otilia Buenaventura, proyecto de Luis Serradori (Monte Caseros, Corrientes); Hedda Gabler, proyecto de Edgardo Dib (Ciudad de Santa Fe); Los establos de su majestad, proyecto de Víctor Arrojo (Las Heras, Mendoza); Deus Ex Machina, proyecto de Ezequiel de Almeida (Mar Azul, Buenos Aires), y Los lugares cambian, proyecto de Rodolfo Pacheco (San Salvador de Jujuy).

Con texto de Marco Canale y dirección de Canale y Javier Swedzky, la obra convoca a once mujeres de esta comunidad villera sobre el escenario y tendrá su estreno en febrero próximo.

El Cervantes en La Comedia

Durante 2022, transitando su año 101, el TNC atravesó una situación inédita en su historia: la transición de pandemia a pospandemia, con avances y retrocesos. Inició así, un proceso de normalización de su actividad, que involucró la sinergia y colaboración de todos los sectores del teatro-fábrica y volvió a las provincias con una serie de valiosas propuestas.

En el marco de TNC produce en el país 2022 se estrenaron cinco espectáculos en las provincias de Catamarca, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Tucumán y se concretó una gira de verano a Mar del Plata con el espectáculo de los 100 años, La comedia es peligrosa.

En ese contexto se estrenó en junio, en el Teatro Municipal La Comedia de Rosario, Gregorio, el zanahoria en coproducción con el primer coliseo local. Con el disparador inicial de La Metamorfosis, de Franz Kafka, aunque valiéndose de la premisa que todo clásico tiene, como tal, una resonancia en el presente, el nuevo Gregorio que es zanahoria y no cucaracha ya no tiene habilidades de ave, ni pico para hablar y vender telas, porque viene de una familia de patos. Y a medida que pasa el tiempo, comprende que más allá de lo que piensen su jefe y sus más cercanos, no hay ningún castigo en el cambio, sino una posibilidad. Su desafío será liberarse de esos personajes testarudos y ligeramente malvados, aunque habrá que ver si esta zanahoria cantora logrará escapar de los patos iracundos.

Con una exitosa temporada que se extendió hasta fines de agosto, la propuesta surgida de un concurso, pensada para un público familiar y corrida de las lógicas a las que asisten los “infantiles”, que suelen subestimar a las y los más chicos, Gregorio, el zanahoria nació a partir de una idea de la actriz, docente y directora de teatro local Ludmila Bauk, quien además es la autora del texto junto con el escritor y músico Agustín Alzari, también en escena, como músico, junto con un elenco integrado por Manuel Baella, David Gastelú, Cecilia Li Causi, Marisa Rinaldi, Nicolás Terzaghi y un gran equipo de producción.