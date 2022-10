Nobel de Física a 3 científicos por sus aportes para nuevas tecnologías basadas en información cuántica

Los científicos francés Alain Aspect, estadounidense John F. Clauser y alemán Anton Zeilinger, recibieron el Premio Nobel de Física 2022 otorgado por la Real Academia de Ciencias de Suecia, por sus aportes para el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en información cuántica.

“Se ha vuelto cada vez más claro que está surgiendo un nuevo tipo de tecnología cuántica. Podemos ver que el trabajo de los laureados con estados entrelazados es de gran importancia, incluso más allá de las cuestiones fundamentales sobre la interpretación de la mecánica cuántica”, dijo Anders Irbäck, presidente del Comité Nobel de Física.

