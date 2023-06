No es para cualquiera: cuánto costará viajar a Miami para ver los primeros partidos de Lionel Messi

Muchos ya comenzaron a hacer planes para viajar a la Florida y seguir de cerca a la Pulga. Aunque no será una tarea sencilla, por el momento no hay entradas disponibles en los canales oficiales y en la reventa ya se piden precios exorbitantes

Lionel Messi volvió a revolucionar al mundo del fútbol el 7 de junio, cuando confirmó que continuará su carrera en Inter Miami. Desde entonces, el club que preside el inglés David Beckham se transformó en toda una sensación. Sus seguidores en las redes sociales se multiplicaron y los precios de las entradas para sus partidos se dispararon.

Sucede que no sólo los argentinos que viven en Estados Unidos se ilusionan con ver a Messi en la cancha. Muchos ya comenzaron a hacer planes para viajar a la Florida y seguir de cerca a la Pulga. Aunque no será una tarea sencilla, por el momento no hay entradas disponibles en los canales oficiales y en la reventa ya se piden precios exorbitantes.

A los valores de los boletos para ingresar al estadio se le deberá sumar el pasaje de avión y el hospedaje, entre otros gastos. En este caso, es posible armar un viaje por cuenta propia o acceder a algunos de los paquetes que las distintas agencias de turismo ya pusieron a la venta.

Después del partido con la Selección argentina frente a Australia en China, Messi comenzó sus vacaciones. Si bien no hay información oficial, se especula que la Pulga pasará por Barcelona previo a su llegada a Rosario, donde el 24 de junio festejará su cumpleaños.

Para ese mismo día fue invitado al partido despedida de Maxi Rodríguez en la cancha de Newell’s, aunque su participación aún no fue confirmada. Según trascendió, Lionel también fue convocado a participar, al día siguiente, en el encuentro homenaje a Juan Román Riquelme en la Bombonera, aunque tampoco hay certeza de su presencia.

Lo que sí será un hecho es que el 30 de junio finaliza formalmente el contrato de Messi con París Saint Germain y los primeros días de julio viajaría a Estados Unidos, para firmar el contrato con Inter Miami. Según destacan medios locales y europeos, el crack argentino podría debutar con la camiseta rosa el 21 de julio, como local frente al Cruz Azul de México, por la Leagues Cup. Otra alternativa es que juegue el 25 de julio, por el mismo torneo, frente a Atlanta United, también de local.

El gran desafío para poder ver a Messi con la camiseta de Inter Miami será conseguir entradas. Tal como reflejaron distintos medios locales, los valores de los tickets se dispararon luego de que se confirmara el arribo del crack a la MLS, tanto para los partidos que su equipo jugará de local como también los de visitante.

Mientras construye un nuevo estadio, Inter Miami juega en el DRV PNK Stadium, ubicado en Fort Lauderdale y con capacidad para unos 19.000 espectadores. Prácticamente la totalidad del aforo está vendido como abono anual y -si es que queda disponibilidad- todavía no salieron a la venta los tickets oficiales para los partidos en los que podría debutar Messi.

Sí, en cambio, ya se ofrecen entradas en distintas páginas de reventa. Por ejemplo, para el choque del 21 de julio frente a Cruz Azul, la entrada más económica parte desde los u$s1.000 (unos $496.000 al dólar blue). En tanto, para el encuentro del 25 de julio frente al Atlanta United, los tickets se ofrecen a unos u$s748 (371.000 pesos).

Son, sin duda, precios exorbitantes debido al fuerte incremento de la demanda que generó la presencia de Messi, que se conjuga con la poca disponibilidad que ofrece el estadio donde juega su flamante equipo.

Además de las entradas hay que tener en cuenta los siguientes gastos:

Aéreo: un pasaje en avión a Miami, con una escala de algunas horas en Santiago de Chile cuesta $389.135, mientras que uno directo sale $674.350.

Hospedaje: las seis noches en un hotel tres estrellas para dos personas, con pileta y desayuno incluido, cerca del estadio, cuesta unos $485.000.

Se le puede sumar el alquiler de un auto por siete días, que cuesta unos $114.800.

Es así que dos personas que viajen a Miami para ver alguno de los primeros partidos de Messi en Inter de Miami, gastarían a partir de $2.120.000, si se contempla el vuelo con escalas, entradas para el partido contra Atlanta United y el alquiler de un auto. Esa cifra puede ascender a $2.690.500 si se elige un aéreo directo. A este monto se le tienen que sumar las comidas y cualquier otro gasto extra.

Desde el sector turístico señalan que, ni bien Messi confirmó dónde continuará su carrera, la demanda por vuelos a Miami se disparó.