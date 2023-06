Newell’s, entre la necesidad de vender y la expectativa de pelear la Sudamericana

“El club necesita económicanente alguna venta, hoy no tenemos nada concreto.Los jugadores que serán vendidos se irán por el precio acorde a los años que invertimos en formarlos y a su actualidad. Si no nos seduce una oferta, buscaremos alternativas”. Ignacio Astore fue claro, Newell’s necesita vender un jugador para equilibrar las cuentas, pero hoy no hay ninguna oferta que esté sobre la mesa para analizar.

¿ Qué jugadores están en la vidriera con chances de recibir ofertas? Hay cuatro candidatos que surgen espontáneamente por actualidad y futuro Juan Sforza, Ramiro Sordo, Brian Aguirre y Willer Ditta. Hay otros futbolistas que pueden ser pretendidos por el fútbol local, como Guillermo Balzi, Facundo Mansilla o Martin Luciano, pero difícilmente las ofertas por ellos muevan el amperímetro.

Juan Sforza siempre es candidato a irse. Estuvo dos veces cerca de marchar a Europa y por distintas razones sigue en el Parque. Hoy es insustituible para Heinze, pero la dirigencia sabe que podrían aparecer ofertas en julio, incluso hay una cifra extraoficial que Newell’s tendría como piso para venderlo: 5 millones de euros limpios y quedarse con algún porcentaje.

Si aparece una buena oferta, el problema lo tendrá Heinze, ya que Sforza hoy es un titular indiscutido y no tiene reemplazante. El único partido ausente, su lugar lo ocupó Iván Gómez, ya que Heinze no confía en Marcelo Esponda y el juvenil David Sotelo tiene poco rodaje. No hay dudas que una salida de Sforza obligará a Heinze y el Cholo Guiñazú a buscar un refuerzo de calidad para ese puesto.

Otro que podría tener ofertas es Brian Aguirre. El juvenil delantero viene en alza y su participación en el Mundial Sub 20 lo puso en el ojo de muchos clubes del exterior. La idea de la dirigencia es tratar de “aguantarlo” porque su potencial es enorme, pero si aparece una propuesta de una cifra importante se analizará.

El otro extremo titular también podría emigrar. Ramiro Sordo está en la mira de varios equipos, con México como un mercado que podría sumarse interesado. Desde hace dos años está consolidado y tiene gol, algo que ayuda a aumentar su cotización.

Si se va alguno de los dos, es posible que Heinze busque un reemplazante, aunque a diferencia de lo que sucede con Sforza, en este caso el DT tiene alguna alternativa como Jonathan Menéndez, Jeremías Pérez Tica e incluso a utilizado a Marcos Portillo con otro esquema. Y en septiembre se sumaría Francisco González, recuperándose de una lesión ligamentaria de rodilla.

Tal vez el menos mencionado como vendible, pero con chances de sumar interesados es Willer Ditta. Newell’s compró al defensor colombiano en 800 mil dólares y hoy su valor es cinco o seis veces superior. Ya hubo un sondeo del fútbol belga en enero, pero no cerró. Y ahora no debería sorprender que llegue una oferta.

Y si bien Ditta es un jugador que desde su llegada al Parque estuvo siempre en gran nivel, hoy es una de las pocas posiciones donde Heinze tiene opciones de relevos con Guillermo Ortiz y Facundo Mansilla, además de Gustavo Velázquez, el otro titular.

Vender nunca cae simpático en el hincha, mucho menos con un equipo que se ilusiona con pelear la Sudamericana. No vender es antipático para la tesorería y eso tiene consecuencias que también impactan dentro de la cancha.

Por eso, más allá de la búsqueda de algún refuerzo necesario para encarar con expectativas fuertes la segunda parte del año, la dirigencia sabe que será difícil no vender. Sólo resta esperar las ofertas.