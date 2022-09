“Mujeres sin velos ni matrices heredadas: el desafío urgente de la historia”

Por: Elisa Bearzotti

El viernes 16 de septiembre Mahsa Amini, una joven de 22 años, caminaba por las calles de Teherán con su velo un tanto caído… quizás estaba haciendo gala de un pequeño gesto de coquetería… tal vez fuera una muestra de rebeldía juvenil… o quizás, debido a un rápido movimiento del hombro, la tela que cubría su cabeza se desplazó unos centímetros y dejó a la vista la línea de nacimiento del cabello… no lo sabemos. Pero cuando vio que se acercaban algunos miembros de la “policía de la moral” iraní, ya era tarde. Intentó acomodarlo torpemente mientras pronunciaba alguna excusa, pero no logró evitar que se la llevaran detenida. A las pocas horas fue trasladada a un hospital, donde llegó en coma, y murió tres días después. La policía dijo que tuvo un infarto de miocardio, pero su familia no les creyó y señaló que no tenía antecedentes cardíacos.